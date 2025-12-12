المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بلدية المحلة ينتصر لأول مرة.. والقناة يحتفظ بصدارة دوري المحترفين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:53 م 12/12/2025
احتفال لاعبو بلدية المحلة

احتفال لاعبو بلدية المحلة في مواجهة المنصورة

شهدت منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري المحترفين (دوري القسم الثاني-أ)، انتصار نادي بلدية المحلة لأول مرة هذا الموسم، على حساب مضيفه المنصورة بثلاثية مقابل هدف، بينما واصل فريق القناة احتفاظه بصدارة الترتيب، بفوزه على أسوان بنتيجة 2-0.

وتفوق بلدية المحلة على مضيفه المنصورة بنتيجة 3-1، عن طريق كلا من إسلام مرزوق ومحمد فليكس (ثنائية)، بينما أحرز مصطفى جميل هدف المنصورة الوحيد.

وحقق بلدية المحلة أول فوز له في المسابقة، بعد 15 جولة، كان قد تعرض خلالها لـ8 هزائم مقابل 6 تعادلات، بينما كان انتصاره اليوم الأول له في البطولةـ، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي المقابل تجمد رصيد المنصورة عند 21 نقطة، ليتراجع نحو المركز التاسع في جدول الترتيب.

وتفوق القناة على حساب مضيفه أسوان، بثنائية نظيفة، بهدفي مودي شلاطة وأحمد رفعت "ريفو".

وواصل القناة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه عبد الناصر محمد، ليحتفظ بصدارة دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه بترول أسيوط، بينما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة، في المركز الثاني عشر.

وشهدت منافسات الجولة ذاتها، انتصار مسار على بروكسي برباعية مقابل هدف، والداخلية على  مالية كفر الزيات بنتيجة 2-1، وفوز الإنتاج الحربي على المصرية للاتصالات بالنتيجة ذاتها، والتي تفوق بها أيضًا بترول أسيوط على حساب منافسه نادي راية الرياضي.

دوري المحترفين

