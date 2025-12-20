المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
القناة يحتفظ بالصدارة.. وبترول أسيوط يطارده بانتصار مثير في دوري المحترفين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:20 م 20/12/2025
مباراة المنصورة وبترول أسيوط

مباراة المنصورة وبترول أسيوط

شهدت منافسات الجولة 16 من دوري المحترفين (دوري القسم الثاني-أ)، احتفاظ فريق القناة بصدارة جدول ترتيب المسابقة، بعد تغلبه على نظيره بروكسي بنتيجة 2-1.

وتفوق القناة بفضل ثنائية محمد الشبيني ومروان شاهين، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بعدما حقق فوزه التاسع هذا الموسم.

وفي المقابل واصل وصيفه بترول أسيوط مطاردته، بعد انتصار مثير على حساب نادي المنصورة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم المنصورة مبكرًا عن طريق لاعبه حاتم مولر، قبل أن يقلب بترول أسيوط الطاولة بعدما سجل هدفين عن طريق أحمد العربي ومحمد عيد.

وأدرك المنصورة التعادل عن طريق البديل محمد بيبو، قبل أن يسجل أحمد فتحي هدف الانتصار لصالح بترول أسيوط، بينما أهدر المنصورة فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 92، بعدما أهدر علاء متولي ركلة جزاء.

ورفع بترول أسيوط رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد المنصورة عند 21 نقطة في المركز العاشر.

القناة دوري المحترفين بترول أسيوط

