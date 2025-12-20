شهدت منافسات الجولة 16 من دوري المحترفين (دوري القسم الثاني-أ)، احتفاظ فريق القناة بصدارة جدول ترتيب المسابقة، بعد تغلبه على نظيره بروكسي بنتيجة 2-1.

وتفوق القناة بفضل ثنائية محمد الشبيني ومروان شاهين، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بعدما حقق فوزه التاسع هذا الموسم.

وفي المقابل واصل وصيفه بترول أسيوط مطاردته، بعد انتصار مثير على حساب نادي المنصورة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم المنصورة مبكرًا عن طريق لاعبه حاتم مولر، قبل أن يقلب بترول أسيوط الطاولة بعدما سجل هدفين عن طريق أحمد العربي ومحمد عيد.

وأدرك المنصورة التعادل عن طريق البديل محمد بيبو، قبل أن يسجل أحمد فتحي هدف الانتصار لصالح بترول أسيوط، بينما أهدر المنصورة فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 92، بعدما أهدر علاء متولي ركلة جزاء.

ورفع بترول أسيوط رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد المنصورة عند 21 نقطة في المركز العاشر.