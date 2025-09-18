توصل اتحاد الكرة المصري لاتفاق مع رابطة الأندية الإماراتية على استضافة بطولة السوبر المحلي في نوفمبر المقبل، بحسب ما كشفه مصدر لـ"يلا كورة".

ومن المقرر أن يشارك الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز بالبطاقة الذهبية.

تعارض محلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "الموعد المبدئي لبطولة السوبر المصري من 6 لـ10 نوفمبر المقبل في الإمارات".

وأضاف: "اتحاد الكرة سيواجه أزمتين في حال إقامة هذه البطولة في الموعد المحدد، أولهما أن الزمالك وبيراميدز لهما مباراة في الدوري المصري يوم 3 نوفمبر وبالتالي سيبدأ السوبر يوم 7 والنهائي سيكون يوم 10 نوفمبر وهو ما سيكون صعبا للغاية".

التوقف الدولي

وواصل المصدر: "الأزمة الثانية ستكون في فترة التوقف الدولي في هذه الفترة والتي ستبدأ يوم 10 نوفمبر وتنتهي يوم 18 من نفس الشهر".

وأوضح: "وبالتالي تم الوصول لحل وسط، سيتم إقامة دورة ودية للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في الإمارات خلال الأجندة الدولية وستضم بعض المنتخبات الأفريقية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، وذلك لإنقاذ السوبر المصري".

وأنهى المصدر: "ستتولى رابطة الأندية الإماراتية تنظيم النسخة الحالية من السوبر، بدلًا من مجلس أبو ظبي الرياضي الذي كان يشرف على النسخ السابقة".