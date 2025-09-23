توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتفاق بشأن تحديد مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر المحلي، والذي سيشهد مشاركة 4 أندية، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "تم الاتفاق بشكل مبدئي على إقامة مباريات كأس السوبر المصري أيام 6 و9 نوفمبر المقبل".

وأضاف: "ولكن هناك أزمة وحيدة، بسبب إقامة مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم 3 نوفمبر، كما سيلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري في اليوم ذاته، وهذا سيتعارض مع اللائحة، التي تمنح كل فريق الحق في خوض مبارياته، في اليوم الرابع، حال سفره من بلد لآخرى".

وأوضح: "البطولة ستقام بين العين وأبو ظبي في الإمارات، ولا توجد مشكلة تتعلق بالأهلي وسيراميكا، لأنهما سيخوضان مبارياتهما يوم 2 نوفمبر في الدوري، ضد المصري وبتروجيت على الترتيب".

وتابع: "اتحاد الكرة تواصل مع رابطة الأندية، من أجل ترتيب المواعيد، لضمان عدم وجود تعارض بشأن مواعيد لقاءات الفرق المشاركة في السوبر".

وأتم: "مكافآت كأس السوبر المصري للفرق المشاركة تصل إلى 600 ألف دولار، وينوي اتحاد الكرة منح الناديين الخاسرين في نصف النهائي 50 ألف دولار لكلا منهما، بينما سيتم توزيع بقية المبلغ على الناديين أصحاب المركزين الأول والثاني".

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الزمالك منافسه بيراميدز، في الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري.