المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر لـ "يلا كورة": اتفاق مبدئي على إقامة السوبر المصري في نوفمبر

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

12:24 ص 23/09/2025
كأس السوبر المصري للأبطال

كأس السوبر المصري - صورة أرشيفية

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتفاق بشأن تحديد مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر المحلي، والذي سيشهد مشاركة 4 أندية، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "تم الاتفاق بشكل مبدئي على إقامة مباريات كأس السوبر المصري أيام 6 و9 نوفمبر المقبل".

وأضاف: "ولكن هناك أزمة وحيدة، بسبب إقامة مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم 3 نوفمبر، كما سيلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري في اليوم ذاته، وهذا سيتعارض مع اللائحة، التي تمنح كل فريق الحق في خوض مبارياته، في اليوم الرابع، حال سفره من بلد لآخرى".

وأوضح: "البطولة ستقام بين العين وأبو ظبي في الإمارات، ولا توجد مشكلة تتعلق بالأهلي وسيراميكا، لأنهما سيخوضان مبارياتهما يوم 2 نوفمبر في الدوري، ضد المصري وبتروجيت على الترتيب".

وتابع: "اتحاد الكرة تواصل مع رابطة الأندية، من أجل ترتيب المواعيد، لضمان عدم وجود تعارض بشأن مواعيد لقاءات الفرق المشاركة في السوبر".

وأتم: "مكافآت كأس السوبر المصري للفرق المشاركة تصل إلى 600 ألف دولار، وينوي اتحاد الكرة منح الناديين الخاسرين في نصف النهائي 50 ألف دولار لكلا منهما، بينما سيتم توزيع بقية المبلغ على الناديين أصحاب المركزين الأول والثاني".

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الزمالك منافسه بيراميدز، في الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg