كلام فى الكورة
قناة الأهلي: تأكد غياب محمد شريف عن السوبر المصري بسبب الإصابة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:38 م 21/10/2025
إصابة محمد شريف مهاجم الأهلي

محمد شريف - لاعب الأهلي

تأكد غياب محمد شريف، لاعب الأهلي، عن المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

أوضحت قناة الأهلي: "إصابة محمد شريف في العضلة الضامة تحتاج لأسبوعين على أقل تقدير، وبالتالي تأكد غيابه عن بطولة السوبر المصري".

وكان محمد شريف قد تعرض لإصابة خلال مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي التي أقيمت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

موعد مباريات كأس السوبر المصري

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في دور نصف النهائي بكأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام اللقاء على ملعب آل نهيان.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس السوبر المصري، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان.

وتنطلق المباراة النهائية بين الفائزين في نصف النهائي، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري السوبر المصري محمد شريف بيراميدز سيراميكا

