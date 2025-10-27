المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: إداري الزمالك يعترف بخطاب إيقاف دونجا في السوبر

محمد خيري

كتب - محمد خيري

04:40 م 27/10/2025
احتفال دونجا ضد بلاك بولز

دونجا

أعلن اتحاد الكرة، إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

واعترف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، بتلقي عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق، 4 مباريات في بطولة كأس السوبر، في التوقيت القانوني.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن اتحاد الكرة أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، عن طريق الميل الخاص بالمدير الإداري السابق، يوضح فيه إيقاف نبيل دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد 4 مباريات لبطولة السوبر على خلفية أحداث الشغب في البطولة الماضية.

وأوضح المصدر، أن الخطاب وصل نادي الزمالك في التوقيت القانوني، وبعد انتهاء البطولة مباشرة.

وتابع المصدر، أن مسؤولي الزمالك تواصلوا بالفعل مع أحمد إبراهيم المدير الإداري السابق، وأكد لهم أن خطاب إيقاف الثلاثي، وصل بالفعل إلى النادي من اتحاد الكرة في الموعد القانوني الموسم الماضي وتم إرساله للجهات المعنية بالنادي.

وشهدت الساعات الماضية، لغطًا كبيرًا حول موقف دونجا في المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي شهدتها البطولة في الموسم الماضي.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

السوبر المصري الزمالك اتحاد الكرة دونجا

