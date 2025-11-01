يبدو أن أحمد عبد الرؤوف، الذي انضم لجهاز يانيك فيريرا قبل أيام، هو الأقرب لقيادة نادي الزمالك، خلال منافسات بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

مدرب الزمالك في السوبر

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن أحمد عبد الرؤوف قد يكون الأقرب لقيادة الزمالك في كأس السوبر.

أوضح المصدر أن ضيق الوقت لن يسعف مسئولي الزمالك، للاتفاق مع مدير فني جديد لقيادة الفريق.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، غد الأحد ثم يطير الإثنين إلى الإمارات، على أن يواجه بيراميدز يوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر، وينهي مشاركته بخوض مواجهة أخرى يوم 9 من نوفمبر الجاري.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل أمام نظيره البنك الأهلي (1-1)، في المباراة الأخيرة التي قادها يانيك فيريرا، أول أمس الخميس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة.

