كلام فى الكورة
لاتخاذ اللازم.. الأعلى للإعلام يحيل شكوى الزمالك ضد مجلة الأهلي للجنة المختصة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:53 م 02/11/2025
شعار الزمالك

شعار نادي الزمالك

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الأحد، برئاسة خالد عبد العزيز، تلقيه شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد مجلة النادي الأهلي.

وكانت مجلة الأهلي قد أثارت الجدل بشأن استخدام صورة للثلاثي: "نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد"، خلال احتجازهم بعد أحداث السوبر المصري الأخير الذي أقيم في الإمارات.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى الآتي:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، شكوى من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد مجلة النادي الأهلي، بشأن العدد الصادر بتاريخ 30 أكتوبر.

وأكد نادي الزمالك في شكواه، أن ما نشر في مجلة الأهلي تضمن مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوي برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

موقف دونجا

وسبق وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي موقف لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا من المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها خلال الأيام القليلة القادمة في الإمارات. (للتفاصيل اضغط هنا)

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة المحترفين، مع اختيار بيراميدز ببطاقة دعوة (البطاقة الذهبية).

الأهلي الزمالك السوبر المصري عبد الواحد السيد دونجا مجلة الأهلي

