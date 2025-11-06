المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زيادة عن النسخة الماضية.. ما قيمة الجوائز المالية لبطولة السوبر المصري 2025؟

محمد همام

كتب - محمد همام

01:12 م 06/11/2025
كأس السوبر المصري

كأس السوبر المصري

تنطلق مساء اليوم الخميس النسخة الجديدة من منافسات كأس السوبر المصري 2025، والتي تستضيفها الإمارات بمشاركة أربعة فرق، هي: الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (البطاقة الذهبية).

السجل التاريخي لأبطال السوبر المصري

الأهلي: 15 مرة

الزمالك: 4 مرات

المقاولون العرب: مرة واحدة

حرس الحدود: مرة واحدة

طلائع الجيش: مرة واحدة

مواعيد نصف نهائي السوبر المصري 2025

الأهلي × سيراميكا كليوباترا
الموعد: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي
الملعب: هزاع بن زايد

الزمالك × بيراميدز
الموعد: 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة – 9:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي
الملعب: آل نهيان

الجوائز المالية للسوبر المصري 2025

تشهد النسخة الحالية زيادة في قيمة الجوائز المالية مقارنة بالنسخة الماضية، حيث يحصل الفريق الفائز باللقب على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار.

كما يحصل كل فريق من المشاركين الأربعة على 50 ألف دولار، ليصل إجمالي الجوائز إلى 700 ألف دولار.

وفي النسخة الماضية، التي أُقيمت أيضًا في الإمارات، بلغت جائزة البطل 250 ألف دولار، بينما حصل الوصيف على 125 ألف دولار فقط.

هيمنة أهلاوية على البطولة

كان الأهلي قد تُوّج بالنسخة الماضية من السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح (7-6)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويُعدّ الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، بعدما فاز باللقب في آخر أربع نسخ على حساب الزمالك (مرتين)، ومودرن سبورت، وبيراميدز.

