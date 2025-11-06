أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المرتقبة، مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز على ملعب آل نهيان بأبو ظبي في السابعة والنصف مساء اليوم بدور نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتمد بيراميدز على ثلاثي هجومي (أحمد عاطف قطة ومحمود زلاكة وفيستون ماييلي)، بينما يجلس البرازيلي إيفرتون دا سيلفا على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز ضد الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: "محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي".

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء بيراميدز والزمالك سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.