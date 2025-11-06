المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل بيراميدز.. إيفرتون على دكة البدلاء.. وماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:17 م 06/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المرتقبة، مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز على ملعب آل نهيان بأبو ظبي في السابعة والنصف مساء اليوم بدور نصف نهائي السوبر المصري.

ويعتمد بيراميدز على ثلاثي هجومي (أحمد عاطف قطة ومحمود زلاكة وفيستون ماييلي)، بينما يجلس البرازيلي إيفرتون دا سيلفا على دكة البدلاء.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

وجاء تشكيل بيراميدز ضد الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: "محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي".

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء بيراميدز والزمالك سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.

الشناوي ماييلي مباراة الزمالك وبيراميدز موعد مباراه الزمالك و بيراميدز الزمالك ضد الأهرام موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم موعد ماتش الزمالك مباراه الزمالك و بيراميدز

