"وكلاء ووسطاء".. نادي جامعة تشيلي يكشف ليلا كورة حقيقة عرض الأهلي لضم لوكاس أسادي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:12 م 08/11/2025
لوكاس أسادي

لوكاس أسادي

نفى نادي جامعة تشيلي وجود تواصل رسمي من جانب الأهلي، للتعاقد مع لوكاس أسادي لاعب الفريق، خلال الوقت الراهن، مشيرًا إلى وجود محادثات غير رسمية من جانب بعض الوسطاء.

وذكرت إذاعة ADN التشيلية أن لوكاس أسادي الذي ينشط بصفوف فريق جامعة تشيلي، دخل على رادر الأهلي، موضحة عدم وجود عروض رسمية لضمه حتى الآن.

وأوضحت الإذاعة أن الأهلي، لم يقدم أي عروض رسمية، ولم يتواصل بشكل مباشر، ويقوم حاليًا بالاستفسار حول وضع لوكاس أسادي.

نادي جامعة تشيلي يجيب على الاهتمام بأسادي

أكد ألدو مارين، المدير الرياضي لنادي جامعة تشيلي، في تصريحات لـ"يلا كورة" على وجود استفسارات من جانب العديد من الوكلاء والوسطاء، بشأن لوكاس أسادي.

وأوضح المدير الرياضي لنادي جامعة تشيلي، أنه لم يتلق أي عروضًا رسمية من الدوري المصري بشأن لاعبه لوكاس أسادي.

وقال ألدو مارين، في تصريح لـ"يلا كورة": "دائمًا ما توجد أسئلة من الوكلاء والوسطاء، لكن لا يوجد شيء رسمي بشأن لوكاس من مصر".

مواهب على رادار الأهلي

يحاول فريق الكشافة بالنادي الأهلي، إلى الوصول إلى اتفاق مع أكبر قدر من اللاعبين في الوقت الراهن، تمهيدًا لتهيئة الأجواء للجنة التخطيط بالأحمر من أجل اختيار الخيار الأنسب.

وتبحث الكشافة بالنادي الأهلي عن العديد من اللاعبين المناسبين في مختلف الدوريات، وتحاول التواصل معهم من أجل معرفة مدى قابليتهم للانتقال إلى الدوري المصري، قبل عرض الأسماء على لجنة التخطيط المختصة بملف التعاقدات.

مباراة الأهلي القادمة
الدوري المصري لوكاس أسادي جامعة تشيلي

التعليقات

