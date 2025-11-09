المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل الأهلي المتوقع.. لا تغييرات أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:58 ص 09/11/2025
الأهلي

الأهلي

استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبخوض به مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

الأهلي يلاقي الزمالك، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد في نهائي السوير المصري 2025.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية

خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي

المهاجم: نييتس جراديشار.

ولن يجري توروب، أي تغييرات على تشكيل الأهلي أمام الزمالك، حيث سيلعب بنفس عناصر مباراة سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري، بالفوز عل حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

بينما كان الزمالك قد تخطى بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في مباراة نصف النهائي.

وكان الأهلي قد توج بآخر نسختين من بطولة كأس السوبر المصري، في شكلها الجديد بمشاركة 4 أندية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الأهلي والزمالك مباراة الأهلي اليوم موعد مباراة الأهلي والزمالك تشكيل الأهلي المتوقع نهائي السوبر المصري توروب تشكيل الأهلي أمام الزمالك

