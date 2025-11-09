يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك في الإمارات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد صعد على حساب نادي سيراميكا كليوباترا إلى المباراة النهائية بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-1، بينما فاز نادي الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

تردد القنوات الناقلة

وفي السطور التالية نستعرض كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، عبر القمر الصناعي "نايل سات".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك على 3 قنوات وجاءت تردداتهم عبر القمر الصناعي نايل سات:

1- أون سبورت

التردد: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

2- أبو ظبي الرياضية HD1

التردد: 12091.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

3- دبي الرياضية 1

التردد: 12322

استقطاب: راسي.

معدل الترميز: 27500.

خريطة أون سبورت

ويقدّم سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، على أن يتولى التحليل الثلاثي حازم إمام، حسام غالي، وعماد متعب.

وفي أرضية الملعب، سيتواجد المراسل عبد الرحمن مجدي، فيما يتولى التحليل من أرض الملعب كل من أيمن يونس ومحمد فضل.

أما عن التعليق الصوتي، فسيكون بلال علام معلقًا عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدّم أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.