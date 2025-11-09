المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عبر نايل سات.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:16 م 09/11/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك في الإمارات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد صعد على حساب نادي سيراميكا كليوباترا إلى المباراة النهائية بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-1، بينما فاز نادي الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

تردد القنوات الناقلة

وفي السطور التالية نستعرض كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، عبر القمر الصناعي "نايل سات".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك على 3 قنوات وجاءت تردداتهم عبر القمر الصناعي نايل سات:

1- أون سبورت

التردد: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

2- أبو ظبي الرياضية HD1

التردد: 12091.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

3- دبي الرياضية 1

التردد: 12322

استقطاب: راسي.

معدل الترميز: 27500.

خريطة أون سبورت

ويقدّم سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، على أن يتولى التحليل الثلاثي حازم إمام، حسام غالي، وعماد متعب.

وفي أرضية الملعب، سيتواجد المراسل عبد الرحمن مجدي، فيما يتولى التحليل من أرض الملعب كل من أيمن يونس ومحمد فضل.

أما عن التعليق الصوتي، فسيكون بلال علام معلقًا عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدّم أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.

الأهلي الزمالك السوبر المصري تردد القنوات الناقلة نايل سات

