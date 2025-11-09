أحدث الموضوعات
فيديو قد يعجبك
قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
3
-
عدد المباريات2
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
قد يعجبك
إعلان
عودة أحمد الشناوي.. قائمة منتخب مصر لبطولة دبي الودية
بين الظهور الأول والعودة.. 8 اختلافات في قائمة منتخب مصر لوديات نوفمبر (صور)
نهائي الـ3 مليارات جنيه.. خماسي الأهلي يتفوق على الزمالك في قمة السوبر (صور)
نهائي السوبر.. ماذا يحدث حال تعادل الأهلي والزمالك؟
"لون شورت مختلف".. الأهلي والزمالك بالزي التقليدي في نهائي كأس السوبر
مجانا
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
إعلان