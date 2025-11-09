مباراة مرتقبة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويلعب الأهلي والزمالك، على ستاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويتكرر نهائي كأس السوبر المصري، للمرة الثانية على التوالي بين الأهلي والزمالك.

ويتقابل الأهلي والزمالك للمرة الثانية هذا الموسم، لكن هذه المرة في بطولة مختلفة.

أول مباراة بين الأهلي والزمالك، هذا الموسم كانت يوم 29 سبتمبر الماضي في الجولة التاسعة من الدوري المصري، والتي حسمها الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وتشهد المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم، بعض الاختلافات عن اللقاء السابق، حيث هناك التغيرات التي طرأت على الفريقين بعد مرور 41 يومًا على المواجهة الأولى.

مدربان جديدان

خلال الفترة بين المباراة الأولى، والثانية، غيّر الأهلي والزمالك مدربيهما؛ حيث جاء ييس توروب لتدريب الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، فيما تولى أحمد عبد الرؤوف تدريب الزمالك، بعد رحيل يانيك فيريرا.

الظروف تتبدل

في المباراة الأولى، خاض الأهلي لقاء الزمالك تحت قيادة مدرب مؤقت وهو عماد النحاس، بينما كان الزمالك يقود يانيك فيريرا.

بينما في لقاء اليوم، يلعب الزمالك مباراة الأهلي بمدرب مؤقت وهو أحمد عبد الرؤوف، فيما يقود الأهلي ييس توروب منذ شهر تقريبًا.

المباراة الأولى لـ زيزو

يخوض أحمد السيد زيزو، مباراته الأولى بقميص النادي الأهلي أمام الزمالك؛ حيث إنه كان قد غاب عن اللقاء الماضي؛ بسبب الإصابة.

غياب الشحات

يُعد حسين الشحات من أبرز غيابات النادي الأهلي أمام الزمالك في مباراة الليلة، حيث يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

حسين الشحات كان نجم المباراة الأولى أمام الزمالك، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل وتسبب في ركلة جزاء للأهلي الذي جاء منها هدف الفوز.