المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

1 1
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

زيزو من بينهم.. البطولة الأولى تراود 15 لاعبًا من الأهلي والزمالك في السوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:13 م 09/11/2025
الأهلي وزيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

تتجه جميع أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأحد، إلى ملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف مواجهة الأهلي مع الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر بعدما انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ويعد الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب المحلي برصيد 15 مرة، ويليه الزمالك برصيد 4 مرات فقط.

ورغم أن هناك العديد من الأرقام القياسية التي ستكتب بعد هذه المباراة بالتحديد، إلا أن هناك 15 لاعبًا ينظرون إلى هذه المباراة بشكل مختلف.

4 لاعبين من النادي الأهلي ينتظرون الهدية الأولى بالقميص الأحمر، حيث ينتظرون اللقب الأول بعد انضمامهم للقلعة الحمراء وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، القادم إلى الفريق الأحمر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

بالإضافة إلى تواجد 11 لاعبا من نادي الزمالك من الصفقات الجديدة، ينتظرون اللقب المحلي الأول بالقميص الأبيض وعلى رأسهم خوان بيزيرا، القادم أيضا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض اللاعبين الذين ينتظرون الهدية الأولى من السوبر:

الأهلي

- أحمد سيد زيزو.. صفقة انتقال حر.

- محمد سيحا.. القادم من نادي المقاولون العرب.

- محمد علي بن رمضان.. القادم من نادي فيرينتسفاروشي المجري.

- ياسين مرعي.. القادم من نادي فاركو.

الزمالك

- مهدي سليمان (حارس مرمى).. قادم بعد رحيله من الاتحاد.

- الأنجولي شيكو بانزا (جناح).. القادم من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

- عمرو ناصر (مهاجم).. القادم من فاركو.

- أحمد شريف (الجناح).. القادم من فاركو.

- الفلسطيني آدم كايد (لاعب وسط).. صفقة انتقال حر.

- المغربي عبد الحميد معالي (جناح).. القادم من نادي اتحاد طنجة.

- أحمد ربيع (لاعب وسط).. القادم من نادي البنك الأهلي.

- محمد إسماعيل (مدافع).. القادم من زد.

- عدي الدباغ (مهاجم).. القادم من نادي شارلروا البلجيكي.

- خوان بيزيرا.. القادم من نادي أوليكساندريا الأوكراني

- بارون أوشينج.. صفقة انتقال حر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي، أحمد سيد زيزو، السوبر المصري، الزمالك، بيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

1 1
بيراميدز

بيراميدز

53

نهاية الشوط الأول.. بالتعادل بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg