أجواء نهائي السوبر المصري قبل قمة الأهلي والزمالك

زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لأجواء نهائي السوبر المصري 2025، الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وصل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل فريق الزمالك إلى النهائي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

يُعد فريق الأهلي حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ من البطولة، كما يُعتبر الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري بواقع 15 مرة. في المقابل، كان آخر تتويج لفريق الزمالك باللقب في نسخة 2020 بعد فوزه على الأهلي.

ويمتلك فريق الزمالك 4 ألقاب للسوبر المصري.

تابعونا لمعرفة أجواء نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك..