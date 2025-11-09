المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أجواء نهائي السوبر المصري قبل قمة الأهلي والزمالك (فيديو وصور)

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:39 م 09/11/2025
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg
  • عرض 23 صورة
    galleryImg

زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لأجواء نهائي السوبر المصري 2025، الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وصل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل فريق الزمالك إلى النهائي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

يُعد فريق الأهلي حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ من البطولة، كما يُعتبر الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري بواقع 15 مرة. في المقابل، كان آخر تتويج لفريق الزمالك باللقب في نسخة 2020 بعد فوزه على الأهلي.

ويمتلك فريق الزمالك 4 ألقاب للسوبر المصري.

دخول الجماهير

بدأت جماهير الناديين، الأهلي والزمالك، في دخول ملعب "محمد بن زايد" قبل انطلاق المباراة بحوالي ساعة ونصف.

واستعانت الجماهير بأدوات التشجيع من أجل مؤازرة الفريقين في قمة السوبر المصري، التي يسعى كل فريق من خلالها للفوز باللقب.

 

أجواء ملعب محمد بن زايد قبل السوبر المصري

 

تابعونا لمعرفة أجواء نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك..

الأهلي السوبر المصري الزمالك السوبر المصري 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 6
  • عدد المباريات
    3
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الأهلي

الأهلي

- -
الزمالك

الزمالك

4

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg