أجواء ما قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري (صور)

زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لأجواء نهائي السوبر المصري 2025، الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وصل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل فريق الزمالك إلى النهائي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

يُعد فريق الأهلي حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ من البطولة، كما يُعتبر الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري بواقع 15 مرة. في المقابل، كان آخر تتويج لفريق الزمالك باللقب في نسخة 2020 بعد فوزه على الأهلي.

ويمتلك فريق الزمالك 4 ألقاب للسوبر المصري.

دخول الجماهير

بدأت جماهير الناديين، الأهلي والزمالك، في دخول ملعب "محمد بن زايد" قبل انطلاق المباراة بحوالي ساعة ونصف.

واستعانت الجماهير بأدوات التشجيع من أجل مؤازرة الفريقين في قمة السوبر المصري، التي يسعى كل فريق من خلالها للفوز باللقب.

بداية دخول جمهور الزمالك لملعب مباراة القمة بأدوات التشجيع والاستعداد للتيفو ⚪️🏟️ pic.twitter.com/1hcjx1oxHq — Yallakora (@Yallakoranow) November 9, 2025

أجواء ملعب محمد بن زايد قبل السوبر المصري

الأجواء داخل ملعب محمد بن زايد قبل بداية قمة السوبر بأربع ساعات 🎥⁧⁩🔴⚪️ pic.twitter.com/fsCiMau8F7 — Yallakora (@Yallakoranow) November 9, 2025

الكأس ينتظر بطل السوبر في ملعب محمد بن زايد بالمباراة النهائية بين الأهلي والزمالك 🏆 pic.twitter.com/02JXxYj7nF — Yallakora (@Yallakoranow) November 9, 2025

