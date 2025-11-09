المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
قمة الأهلي والزمالك.. الكشف عن جوائز وميداليات كأس السوبر المصري (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:51 م 09/11/2025
حرصت قناة أبو ظبي الرياضية، لإظهار كأس وميداليات وجوائز بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، ويليه فريق الزمالك برصيد 4 ألقاب فقط.

جوائز كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يتم تسليم الفائز باللقب كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى أن هناك جائزة أفضل لاعب في البطولة والتي سيتم منحها لأفضل لاعب كان مؤثرا في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

كما ستقوم اللجنة المنظمة بتسليم جائزة أفضل حارس مرمى والتي ستكون لها تأثير كبير بالأخص في حال وصول المباراة لركلات الترجيح.

وأخيرًا سيتم تسليم الميداليات الذهبية للفريق الفائز باللقب، أما صاحب المركز الثاني سيتسلم الميدالية الفضية.

خريطة أون سبورت

ويقدّم سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، على أن يتولى التحليل الثلاثي حازم إمام، حسام غالي، وعماد متعب.

وفي أرضية الملعب، سيتواجد المراسل عبد الرحمن مجدي، فيما يتولى التحليل من أرض الملعب كل من أيمن يونس ومحمد فضل.

أما عن التعليق الصوتي، فسيكون بلال علام معلقًا عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدّم أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري محمد بن زايد أبو ظبي الرياضية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 6
  • عدد المباريات
    3
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

التعليقات

ما قبل المباراة
الأهلي

الأهلي

- -
الزمالك

الزمالك

4

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

تفاصيل المباراة
