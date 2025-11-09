أجواء ما قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري (صور)

حرصت قناة أبو ظبي الرياضية، لإظهار كأس وميداليات وجوائز بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، ويليه فريق الزمالك برصيد 4 ألقاب فقط.

جوائز كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يتم تسليم الفائز باللقب كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى أن هناك جائزة أفضل لاعب في البطولة والتي سيتم منحها لأفضل لاعب كان مؤثرا في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

كما ستقوم اللجنة المنظمة بتسليم جائزة أفضل حارس مرمى والتي ستكون لها تأثير كبير بالأخص في حال وصول المباراة لركلات الترجيح.

وأخيرًا سيتم تسليم الميداليات الذهبية للفريق الفائز باللقب، أما صاحب المركز الثاني سيتسلم الميدالية الفضية.

لمشاهدة الجوائز بالكامل اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

خريطة أون سبورت

ويقدّم سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، على أن يتولى التحليل الثلاثي حازم إمام، حسام غالي، وعماد متعب.

وفي أرضية الملعب، سيتواجد المراسل عبد الرحمن مجدي، فيما يتولى التحليل من أرض الملعب كل من أيمن يونس ومحمد فضل.

أما عن التعليق الصوتي، فسيكون بلال علام معلقًا عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدّم أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.