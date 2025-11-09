تلقى الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب فريق بيراميدز، البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، على ملعب آل نهيان، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في السوبر المصري.

وبادر أحمد بلحاج لاعب سيراميكا بالتسجيل لفريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن يتعادل مصطفى زيكو في الدقيقة 45 لفريق بيراميدز.

هدف زيكو لم يمر مرور الكرام على المدرب الكرواتي، فبعدما سُجل الهدف اعترض يورشيتش على مراجعة تقنية الفيديو بسبب وجود إمكانية تسلل على لاعب بيراميدز من بداية اللعبة.

وبعدما أكد حكم تقنية الفيديو صحة الهدف وتم احتسابه على الرغم من أنه كان لا بد أن يحتفل بذلك القرار، إلا أنه ظهرت عليه علامات الغضب الشديد والاعتراض مما جعل حكم المباراة يشهر له البطاقة الحمراء.

لتكون هذه المباراة الثالثة التي يحصل فيها يورشيتش على بطاقة حمراء، بعد مباراتي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، والجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد خسر من نادي الزمالك في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، أما سيراميكا فخسر من النادي الأهلي بنتيجة 2-1، ليلتقي الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.