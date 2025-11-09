تعرض الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، مدرب فريق بيراميدز، خلال مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، على ملعب آل نهيان، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في السوبر المصري.

وبادر أحمد بلحاج لاعب سيراميكا بالتسجيل لفريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن يتعادل مصطفى زيكو في الدقيقة 45 لفريق بيراميدز.

هدف زيكو لم يمر مرور الكرام على المدرب الكرواتي، فبعدما سُجل الهدف اعترض يورتشيتش على مراجعة تقنية الفيديو بسبب وجود إمكانية تسلل على لاعب بيراميدز من بداية اللعبة.

وبعدما أكد حكم تقنية الفيديو صحة الهدف وتم احتسابه على الرغم من أنه كان لا بد أن يحتفل بذلك القرار، إلا أنه ظهرت عليه علامات الغضب الشديد والاعتراض مما جعل حكم المباراة يشهر له البطاقة الحمراء.

ماذا تقول اللائحة في طرد يورتشيتش أمام سيراميكا؟

توضح لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حالة تعرض أحد أعضاء الجهاز الفني للطرد في المباراة والامتثال يتم إيقافه مباراة واحدة.

وفي السطور التالية نستعرض ما تقوله لائحة تنظيم المسابقات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم في طرد يورتشيتش، وهو ما أظهرت أنه سيتم تطبيق العقوبة في بطولة السوبر فقط كالتالي:

- تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقات الدوري العام كمسابقة منفصلة وتستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقة كأس مصر، كمسابقة منفصلة وتستقب حالات الإنذار والطرد التي توقع في بطولة كأس السوبر كمسابة منفصلة. وبالتالي تكون كل مسابقة مستقلة بذاتها ما عدا الأخطاء الجسيمة التي تستوجب جزاء تأديبي (8) مباريات فأكثر.

