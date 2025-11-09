عاد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتواجد ضمن قائمة الأحمر، استعدادًا لخوض مواجهة الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

مباراة الأهلي ضد الزمالك، تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل كأس السوبر المصري.

الأهلي كان قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، بينما تمكن الزمالك من حجز مقعده في المباراة النهائية بتخطيه بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

دكة بدلاء الأهلي

الدنماركي ييس توروب أعلن تشكيل الأهلي الأساسي منذ لحظات لخوض نهائي كأس السوبر المصري ضد الزمالك.. اضغط هنا لمعرفة التشكيل

محمد شريف يتواجد بالفعل على دكة البدلاء، بينما يستمر غياب أحمد رضا، وكذلك إمام عاشور، حيث يجلس على مقاعد البدلاء الأهلي في مواجهة الزمالك، كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: محمد شريف وطاهر محمد طاهر.