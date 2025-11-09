حرصت جماهير الأهلي والزمالك، على رفع تيفو في مدرجات ملعب محمد بن زايد، خلال أحداث مباراة نهائي كأس السوبر المصري، التي تجمع بين القطبين.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة تحمل عبارة لن ننساكم، ورقم 74، في إشارة لشهداء جماهير القلعة الحمراء.

وفي المقابل رفعت جماهير الزمالك صورة لمحارب يحمل شعار الزمالك، وخلفه الأهرامات، مع هياكل عظمية ملقاة على الأرض.