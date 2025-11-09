المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

1 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 0
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تيفو جماهير الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري (صور)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:50 م 09/11/2025
تيفو جماهير الزمالك

تيفو جماهير الزمالك

حرصت جماهير الأهلي والزمالك، على رفع تيفو في مدرجات ملعب محمد بن زايد، خلال أحداث مباراة نهائي كأس السوبر المصري، التي تجمع بين القطبين.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة تحمل عبارة لن ننساكم، ورقم 74، في إشارة لشهداء جماهير القلعة الحمراء.

وفي المقابل رفعت جماهير الزمالك صورة لمحارب يحمل شعار الزمالك، وخلفه الأهرامات، مع هياكل عظمية ملقاة على الأرض.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
جماهير الزمالك جماهير الأهلي نهائي السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
ليفربول

ليفربول

13

اووووووو هالاند يهدر ركلة جزاء بعد تسديدة قوية وانقاذ من مامارداشفيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
الزمالك

الزمالك

45

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg