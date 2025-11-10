المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقرار من عبد الرؤوف.. الزمالك راحة 4 أيام بعد خسارة السوبر المصري

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:05 م 10/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف - مدرب الزمالك

كشف نادي الزمالك أن المدرب أحمد عبد الرؤوف قرر منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة لمدة 4 أيام، بعد نهاية منافسات كأس السوبر المصري 2025.

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري، مساء أمس الأحد، بعد هزيمته (2-0) على يد الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

راحة 4 أيام في الزمالك

قرر عبد الرؤوف الذي يشغل منصب المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك منح لاعبيه راحة سلبية مدتها 4 أيام.

ومن المنتظر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية، الجمعة المقبل 14 نوفمبر، استعدادًا لعودة المنافسات بعد نهاية أسبوع فيفا.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي في مباراته المقبلة، 23 نوفمبر، ضمن افتتاحية دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يشار إلى أن منتخب مصر يخوض مباراتين وديتين في دورة تقام في الإمارات هذا الشهر، إذ يلتقي أوزبكستان ثم أحد المنتخبين بين إيران وكاب فيردي.

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك كأس السوبر المصري أحمد عبد الرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg