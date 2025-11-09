المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد 156 يومًا.. السوبر المصري بقميص الأهلي ليس أسرع بطولة لزيزو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:41 م 10/11/2025
الأهلي وزيزو

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

افتتح أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، سجل بطولاته مع الفريق الأحمر بعد الفوز الذي ساهم فيه أمام نادي الزمالك بالأمس.

الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي بطولة السوبر المصري.

السوبر ليس الأسرع

وتعد هذه البطولة الأولى لأحمد سيد زيزو مع الأهلي، وذلك بعدما انضم في 6 يونيو الماضي بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك، أي بعد مرور 156 يومًا، والثانية من حيث السرعة.

أما أول بطولة توج بها اللاعب صاحب الـ29 عامًا كانت مع نادي الزمالك، حيث انتظر وقتها 121 يوما فقط.. الزمالك بعدما تعاقد مع زيزو في 25 يناير 2019، لعب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، ووقتها فاز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0 لصالح صاحب الأرض، في لقاء أقيم يوم 26 مايو 2019.

بطولات زيزو بشكل عام عبارة عن: "2 دوري، 2 كأس مصر، 2 كونفدرالية، 2 كأس السوبر الأفريقي"، وجميعهم مع الزمالك، أما بطولة السوبر المصري ففاز بها مرتين مرة مع الأهلي وأخرى مع الزمالك.

ولعب زيزو مع الأهلي حتى الآن 15 مباراة بواقع 1220 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

أسرع بطولة لتوروب

استطاع المدرب الدنماركي ييس توروب أن يحقق لقبه الرابع في مسيرته التدريبية بكرة القدم، بعد أن فاز بـ3 ألقاب مع إيسبرج وميتيلاند وكوبنهاجين على الترتيب.

وكان توروب فاز بالدوري الدنماركي مرتين في 2018 و2022، إضافة إلى كأس الدنمارك في مناسبة وحيدة عام 2013.

ويؤكد تتويج توروب بعد 7 مباريات فقط أنه من السهل على المدربين الحصول على البطولات مع الأهلي، لأن هذا الفريق دائمًا ما ينافس على الألقاب محليًا وقاريًا.

وبالمقارنة بين الألقاب الأربعة التي فاز بها توروب في مسيرته، أصبح تتويجه مع الأهلي الأسرع على الإطلاق بالنسبة له، إذ احتاج 7 مباريات فقط، كالتالي..

مع الأهلي: بعد 7 مباريات (كأس السوبر المصري)

مع كوبنهاجن: بعد 74 مباراة (الدوري الدنماركي)

مع إيسبرج: بعد 77 مباراة (كأس الدنمارك)

مع ميتيلاند: بعد 146 مباراة (الدوري الدنماركي)

الأهلي الزمالك السوبر المصري زيزو الكونفدرالية

