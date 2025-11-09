توج النادي الأهلي مساء أمس الأحد، ببطولة السوبر المصري للمرة الـ 16 في تاريخه بعدما فاز على نادي الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وبادر المغربي أشرف بنشرقي بالتسجيل للأهلي، قبل أن يضيف مروان عطية الهدف الثاني ليتوج الأهلي باللقب السادس عشر في تاريخه.

كيف تفاعلت صحف الإمارات مع تتويج الأهلي بالسوبر؟

وظهرت على عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، علامات السعادة بسبب التنظيم الجيد الذي ظهرت عليه البطولة التي أقيمت من دورين نصف نهائي ونهائي.

الاتحاد.. السوبر المصري في أبو ظبي تجاوز مليار مشاهدة

واحتفت الصحيفة الإماراتية بتخطي السوبر المصري الذي أقيم في أبو ظبي لمليار مشاهدة نظرا لأهمية الأندية الأربعة المشاركة في البطولة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وأوضحت الصحيفة أن المليار مشاهدة عبارة عن تغطية إعلامية وتاعلات رقمية عبر مختلف القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

الإمارات اليوم.. الأهلي "سوبر مصر قهر الزمالك نتيجة وأداء

رأت الصحيفة الإماراتية أن الأهلي حقق الفوز الخامس تواليا بلقب السوبر، وتوج به بأداء مميز للغاية، وذلك وسط حضور جماهيري تجاوز 30 ألف مشاهد داخل ملعب محمد بن زايد.

وأضافت أن الأهلي تسيد الشوط الأول من حيث الاستحواذ الذي فرض على الزمالك التراجع للخلف، وفي الشوط الثاني نشط الفريق الأبيض تدريجيا لكن دون هز شباك محمد الشناوي.

وكالة أنباء الإمارات.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بطلا للسوبر

وركزت الوكالة الإماراتية، على فوز الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 2-0 في ملعب محمد بن زايد في الإمارات، وذلك بعدما تأهل على حساب سيراميكا كليوباترا بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح.

وأنهت الوكالة أن سيراميكا حقق المركز الثالث في البطولة بعدما فاز على بيراميدز بنتيجة 2-1.

الخليج.. بنشرقي يحقق رقما قياسيا

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن المغربي أشرف بنشرقي، أصبح الأجنبي رقم 11 الذي يسجل في السوبر المصري تاريخيا والمغربي الثالث بعد أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا ووليد أزارو لاعب الأهلي السابق.

كما بات بنشرقي سابع لاعب أجنبي يسجل للأهلي في السوبر المصري بعد أجايي، ومعلول، وموديست، وبرونو سافيو، وأزارو، وجراديشار.

وسجل بنشرقي ثاني أهدافه بقميص الأهلي ضد الزمالك بعدما سجل في لقاء الدور الأول من الموسم الماضي للدوري المصري.