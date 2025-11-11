تحدث ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي عن التتويج بالسوبر المصري أمام الزمالك، كاشفًا عن سبب أمنيته بمواجهة بيراميدز، وما يفعله ييس توروب مع اللاعبين.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "الحمد لله على التتويج، اللاعبون كانوا رجالًا، والجميع كان لديه إصرارا بالعودة إلى القاهرة بكأس السوبر".

وأضاف: "تابعنا الزمالك جيدًا، كنا نعرف كل نقاط قوته وضعفه وتحركات لاعبيه، وتحدثنا عن كل تفصيلة في الفريق، ولم أتوقع سيناريو السوبر، ولكن كنت متوقع أننا سنعود باللقب لأن كل اللاعبين كانوا مركزين على هدف التتويج".

انتقادات دفاع الأهلي

وأكمل: "الزمالك فريق جيد جدا، بالنسبة لنا كمدافعين عملنا حساب لكل المهاجمين واللاعبين الذين يتواجدون في الخط الأمامي، وسيف الجزيري أرهقنا عندما شارك بديلًا".

وعن الانتقادات الدائمة التي يتم توجيها لخط دفاع الأهلي، رد ياسر إبراهيم، قائلًا: "أنا مش متابع ولا مركز مع السوشيال ميديا، كل المدافعين مركزين، ودائما نسعى أن نكون أفضل، ونحن نتطور من مباراة لأخرى".

ميزة ييس توروب

وأشاد ياسر إبراهيم بما يفعله المدرب الدنماركي ييس توروب مع اللاعبين، قائلًا: "ييس توروب يجلس مع كل لاعب بشكل منفرد لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة ويتحدث معه في محاضرة منفصلة، ويمنح تعليمات لكل لاعب وهذا صنع الفارق معنا".

واستكمل: "زيزو لاعب عقلاني، وتركيزه دائمًا في الملعب، وعندما يتم توجيه الشتائم له كنا نقول له (أنت اللي هتكسبنا النهاردة)".

ياسر إبراهيم: تمنيت مواجهة بيراميدز في السوبر

وبسؤاله عن الفريق الذي كان يتمنى مواجهته الزمالك أم بيراميدز في النهائي؟، أكد مدافع الأهلي، قائلًا: "والله الفريقين كانوا جامدين جدا وشاهدنا مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي، ولم نكن نتمنى فريقا بعينه ولكن شخصيا كنت أتمنى مواجهة بيراميدز للفوز عليهم لتعويض خسارتنا في الدوري".

وتابع: "مباراة الأهلي والزمالك مختلفة دائما وحتى لو كانت ودية فالفوز بها بمثابة بطولة".

وواصل: "لاعبو الأهلي والزمالك أخوات وأصحاب، أتحدث دائما مع عمر جابر وفتوح وحسام عبدالمجيد ونحن معا في المنتخب أيضا، والروح حلوة بيننا".

وكشف ياسر إبراهيم عن حزنه بسبب استبعاده من منتخب مصر، قائلًا: "من الطبيعي أن أغضب عندما لا انضم لمنتخب مصر، وهذا حق مشروع لأنني أريد تمثيل المنتخب، والحمد لله في النهاية، وأتمنى للمنتخب التوفيق وإن شاء الله يقدروا يكسبوا أمم أفريقيا".