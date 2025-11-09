أشعل الثنائي أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، وهشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أزمة جديدة في مسلسل مشاكل منصات التتويج بين القطبين.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد، في الإمارات في نهائي بطولة السوبر المصري.

البروتوكول المعتاد لتسليم أي بطولة، هو حضور رئيس بعثة الأهلي ونظيره في الزمالك على منصات التتويج من أجل تسليم الميداليات الخاصة بالفائز باللقب وصاحب المركز الثاني أيضًا، بالإضافة إلى وجود بعض ممثلي البطولة والدول المستضيفة.

ورفض أحمد سيد زيزو مصافحة هشام نصر، رئيس بعثة الزمالك في الإمارات، خلال استلام الميداليات بعد الفوز ببطولة كأس السوبر المصري.

وعبر هشام نصر نفسه عن استيائه لما حدث في منصة التتويج، حيث أكد أنه كان لا يريد إلقاء السلام على زيزو. (للاطلاع على تصريحات نائب رئيس الزمالك اضغط هنا)

منصة تتويج الأهلي والزمالك = أزمات لا تنتهي

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها أزمة في منصات التتويج بين الأهلي والزمالك بالتحديد، وهو ما سنوضحه في السطور القادمة:

مريم مصطفى مع العامري فاروق

في أبريل 2023 رفضت مريم مصطفى، مصافحة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وقتها، أثناء استلام ميداليات بطولة دوري كرة الطائرة للسيدات.

مريم مصطفى مع خالد مرتجي

التقى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بنظيره فريق الزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر في أبريل 2024، ووقتها انتشر مقطع فيديو بعدم مصافحة مريم مصطفى لخالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، وقت توزيع الميداليات.

إلقاء الميداليات

أما في كرة القدم، ألقى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ميداليات النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر 2015، على الأرض بسبب تجاهل علاء عبد الصادق، المشرف العام على الكرة بالأهلي، له خلال منصة التتويج.

ورفض الجهاز الفني واللاعبون بالأهلي تسلم ميداليات المركز الثاني بسبب وجود مرتضى منصور على منصة التتويج، مما دفع عبد الصادق للقيام باستلام الميداليات مجمعة دون صعود اللاعبين لاستلامها.

سيد عبد الحفيظ يثير الجدل

في 2022 تجاهل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، العبور إلى منصة استلام الميداليات الفضية الخاصة ببطولة كأس مصر عبر الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك بعد نهاية المباراة.

وتخطى عبد الحفيظ الممر الشرفي وسار وحيدا نحو منصة التتويج رغم مرور باقي اللاعبين والجهاز الفني من الممر الذي نظمه الزمالك.

وفي نفس المباراة، رفض عبد الحفيظ مصافحة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في ظل الأزمات القائمة بينهما في ذلك الوقت.

زيزو وهشام نصر

رفض أحمد سيد زيزو مصافحة هشام نصر في نهائي كأس السوبر في الإمارات، لأسباب فسرها البعض أنها تتعلق بأزمة جديد عقد اللاعب صاحب الـ28 عامًا مع الزمالك قبل انتقاله للأهلي.

ورغم مصافحة زيزو لجميع لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني والإداري بعد نهاية المباراة، وتلقيه كم كبير من السباب خلال المباراة إلا أنه لم يقم بالرد على الجماهير أو توجيه الإساءة لنادي الزمالك.

ومن الواضح من خلال تصريحات هشام نصر أن الأزمة بين الأهلي والزمالك ستسمر في الفترة القادمة بالأخص وأنه أكد أن المعاملة في الفترة القادمة ستكون بالمثل.