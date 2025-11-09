المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"في قلب الجزيرة".. جلسة تصوير لكأس السوبر بالأهلي (فيديو)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:48 م 11/11/2025
الأهلي

لحظة تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري

أقام النادي الأهلي جلسة تصوير خاصة لبطولة كأس السوبر المصري الذي توج به مؤخرا على حساب نادي الزمالك.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في الإمارات، ليتوج ببطولة السوبر المصري رقم 16 في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لكأس السوبر في قلب مقر النادي بالجزيرة، وعلق عليه: "السوبر في الجزيرة".

وبهذا حصد الفريق الأحمر أول ألقاب الموسم الحالي، وهو أيضا أول لقب لمدربه الدنماركي ييس توروب، الذي تم تعيينه مديرا فنيا في أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي شارك في كأس السوبر بصفته بطل الموسم الماضي من الدوري المصري، بينما تأهل الزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر.

وستكون مباراة الأهلي المقبلة أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

ومنح الجهاز الفني للأهلي إجازة لجميع اللاعبين لمدة 5 أيام في فترة التوقف الدولي الجارية.

 

الأهلي الزمالك السوبر المصري الجزيرة

