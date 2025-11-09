نشر البرازيلي خوان بيزيرا ألفينا، لاعب نادي الزمالك، توضيحًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بشأن واقعة عدم مصافحته لكامل المسؤولين على منصة التتويج في نهائي كأس السوبر المصري.

وتجاهل خوان بيزيرا، مصافحة بعض المسؤولين على منصة التتويج أثناء صعوده لاستلام الميدالية الفضية، عقب الخسارة أمام الأهلي بثنائية نظيفة في نهائي السوبر المصري.

توضيح بيزيرا بشأن عدم مصافحته للمسؤولين

أكد خوان بيزيرا، على عدم تعمده تجاهل مصافحة بعض المسؤولين على منصة التتويج، أثناء تسلمه الميدالية الفضية الخاصة به، مقدمًا اعتذاره بشأن الواقعة عن الخطأ الذي وصفه بأنه غير متعمد.

وقال بيزيرا: "أود أن أوضح لمسؤولي الرياضة في مصر ولمشجعي الزمالك أنني لم أقصد أبدًا، بأي شكل من الأشكال، إظهار أي سلوك غير لائق في منصة كبار الشخصيات خلال المباراة الأخيرة".

وأضاف: "لن أتردد أبدًا في إظهار الاحترام للجميع في جميع الأوقات، وللأسف تم تفسير أفعالي بشكل مختلف".

وأكمل: "كنت في حالة من الصدمة والإحباط بعد خسارة اللقب، لأنه كان مهمًا للغاية بالنسبة لي وللنادي وللجماهير وللمجموعة بأكملها".

وواصل: "أؤكد مجددًا احترامي الكامل لجميع المسؤولين والجماهير، وتقديري العميق للنادي الذي أمثله".



وأتم: "لقد تحدثت مع إدارة النادي وقسم كرة القدم لتوضيح الموقف، وأؤكد التزامي بالروح الرياضية داخل الملعب وخارجه، وأعتذر بصدق عن أي خطأ غير مقصود من جانبي".