المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"أفعالي فُسرت بشكل مختلف".. بيزيرا يعتذر عن عدم مصافحته للمسؤولين في مراسم تتويج السوبر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:42 ص 12/11/2025
خوان بيزيرا جناح الزمالك

خوان بيزيرا لاعب الزمالك

نشر البرازيلي خوان بيزيرا ألفينا، لاعب نادي الزمالك، توضيحًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بشأن واقعة عدم مصافحته لكامل المسؤولين على منصة التتويج في نهائي كأس السوبر المصري.

وتجاهل خوان بيزيرا، مصافحة بعض المسؤولين على منصة التتويج أثناء صعوده لاستلام الميدالية الفضية، عقب الخسارة أمام الأهلي بثنائية نظيفة في نهائي السوبر المصري.

توضيح بيزيرا بشأن عدم مصافحته للمسؤولين

أكد خوان بيزيرا، على عدم تعمده تجاهل مصافحة بعض المسؤولين على منصة التتويج، أثناء تسلمه الميدالية الفضية الخاصة به، مقدمًا اعتذاره بشأن الواقعة عن الخطأ الذي وصفه بأنه غير متعمد.

وقال بيزيرا: "أود أن أوضح لمسؤولي الرياضة في مصر ولمشجعي الزمالك أنني لم أقصد أبدًا، بأي شكل من الأشكال، إظهار أي سلوك غير لائق في منصة كبار الشخصيات خلال المباراة الأخيرة".

وأضاف: "لن أتردد أبدًا في إظهار الاحترام للجميع في جميع الأوقات، وللأسف تم تفسير أفعالي بشكل مختلف".

وأكمل: "كنت في حالة من الصدمة والإحباط بعد خسارة اللقب، لأنه كان مهمًا للغاية بالنسبة لي وللنادي وللجماهير وللمجموعة بأكملها".

وواصل: "أؤكد مجددًا احترامي الكامل لجميع المسؤولين والجماهير، وتقديري العميق للنادي الذي أمثله".

وأتم: "لقد تحدثت مع إدارة النادي وقسم كرة القدم لتوضيح الموقف، وأؤكد التزامي بالروح الرياضية داخل الملعب وخارجه، وأعتذر بصدق عن أي خطأ غير مقصود من جانبي".

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك كأس السوبر المصري خوان بيزيرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg