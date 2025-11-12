المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المستشار القانوني للزمالك: طالبنا بتطبيق اللائحة ضد تصرف زيزو.. والرياضة أساسها الأخلاق

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:14 ص 12/11/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو

انتقد كمال شعيب، المستشار القانوني للزمالك، تصرف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بعدم مصافحة، هشام نصر نائب رئيس الأبيض، خلال مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر.

وحسم النادي الأهلي تفوقه على نظيره الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية من كأس السوبر.

تصريحات المستشار القانوني للزمالك

استهل كمال شعيب، المستشار القانوني للزمالك، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، قائلًا: "طالبنا بتطبيق اللائحة تجاه التصرف الذي لم يكن يجب أن يكون، الرياضة نسمو بها بالأخلاق ونرغب في أن نكون قدوة لشبابنا وأبناءنا ونحاول الظهور بصورة جيدة للجميع ونقدم انطباعًا جيدًا للشباب".

وأضاف: "توجد قواعد عامة تحكم الرياضة من ضمنها الاحترام وهذه قاعدة لا تحتاج إلى نص قانوني، الرياضة أساسها الأخلاق واحترام القيادات والكبير، وهذه أمور أظن أنها تحت مرئى لجنة الانضباط وسيكون لها القول الفصل".

وأتم: "حديثي ليس المقصود به لاعب في الأهلي أو الزمالك، أن أتحدث عن الرياضة بشكل عام وأن نكون قدوة للجميع، وأي شخص أخطأ يجب أن يعاقب كمعيار عام".

 

 

 

 

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو

