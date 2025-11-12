نشر "يلا كورة" مجموعة من الأخبار الهامة، على مدار يوم الثلاثاء، أبرزها شكوى الزمالك ضد زيزو، نجم الأهلي، في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم واستبدال لاعبي بيراميدز من معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

أبرز موضوعات الثلاثاء

بدلا من لاعبي بيراميدز.. حلمي طولان يضم ثلاثيا جديدا لقائمة منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، الذي يشارك في بطولة كأس العرب 2025، استدعاء 3 لاعبين بدلا من لاعبي بيراميدز، الذين كان تم ضمهم للقائمة في وقت سابق.

مرافعة 40 دقيقة وجلسة في ديسمبر.. تطورات قضية أرض أكتوبر بعد نظر طعن الزمالك

نظرت الدائرة الرابعة بمجلس الدولة بالرحاب الطعن المقدم من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر بشأن سحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

أحمد حسن يكشف ليلا كورة كواليس استبدال لاعبي بيراميدز في منتخب مصر الثاني

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، كواليس استبدال لاعبي بيراميدز، الذين كان قد تم استدعائهم في وقت سابق، قبل استبدالهم بـ3 لاعبين من سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.

طولان يكشف ليلا كورة.. كواليس استبعاد لاعبي بيراميدز من مواجهتي الجزائر

كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، سبب استبدال لاعبي بيراميدز خلال المعسكر الجاري، موضحًا الاتفاق المبرم مع السماوي بسبب تعارض المواعيد.

رسميا.. الزمالك يعلن موعد مباراتيه مع زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية.

كاف يحدد مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد أول مباراتين لفريق بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يلا كورة يكشف موقف تريزيجيه وإمام من مواجهة شبيبة القبائل في دوري الأبطال

يخضع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي مكثف استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية نقل مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية والتي سيشارك فيها منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن.

بسبب عدم مصافحة هشام نصر.. الزمالك يشكو زيزو للجنة الانضباط باتحاد الكرة

قرر نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، بسبب التصرف الصادر منه أثناء مراسم التتويج في نهائي كأس السوبر المصري.

منتخب مصر يواجه سويسرا في دور الـ32 لكأس العالم تحت 17 عامًا

تأهل منتخب مصر الوطني للناشئين تحت 17 عامًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين 2025 المقامة في قطر، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

المستشار القانوني للزمالك: أقمنا دعوى قضائية لإلغاء قرار سحب أرض النادي.. ولم نخطئ في الملف إطلاقًا

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني للزمالك، آخر التطورات المتعلقة بملف أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، موضحًا تحركات الأبيض من أجل الحفاظ على حقوقه كما ذكر خلال تصريحاته.

"أفعالي فُسرت بشكل مختلف".. بيزيرا يعتذر عن عدم مصافحته للمسؤولين في مراسم تتويج السوبر

نشر البرازيلي خوان بيزيرا ألفينا، لاعب نادي الزمالك، توضيحًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بشأن واقعة عدم مصافحته لكامل المسؤولين على منصة التتويج في نهائي كأس السوبر المصري.