كلام فى الكورة
اتحاد الكرة يعدل عقوبات السوبر.. تغريم زيزو والأهلي مع بيزيرا والزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:43 م 12/11/2025
الأهي والزمالك - أحمد زيزو

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، التي توج بها النادي الأهلي في النهائي.

وجاء عقوبات لجنة المسابقات كالتالي:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الأهلي.

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز.

- ⁠توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

- إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوبترا

تعديل العقوبات

وبعدها بدقائق قليلة، قامت لجنة المسابقات بتعديل العقوبات الموقعة على بطولة السوبر، حيث أعلنت وجود عقوبة مالية على أحمد سيد زيزو والنادي الأهلي وجاءت كالتالي:

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الزمالك

⁠توقيع غرامة مالية على أحمد مصطفى محمد سيد لاعب النادي الأهلي قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري بعدما فاز على نادي الزمالك بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وشهدت هذه المباراة سباب جماعي من جماهير الفريق الأبيض تجاه لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو، الذي انتقل من الفريق الأبيض للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وفي مباراة تحديد مباراة المركز الثالث والرابع في بطولة السوبر، كان المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، قد تلقى بطاقة حمراء ليطرد من المباراة.

الأهلي الزمالك السوبر المصري زيزو بيزيرا

