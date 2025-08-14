الزمالك يعلن ضم 3 صفقات جديدة لفريق السيدات

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع 3 لاعبات، لتدعيم صفوف فريق السيدات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

روميساء ومنة وفريدة.. ثلاثي جديد في صفوف سيدات الزمالك

وكشف الزمالك في بيان رسمي، عن ضم كلا من: روميساء أسامة، لاعبة وادي دجلة سابقًا، منة سند من فريق الأميرية، وفريدة أمير من زد،

وتعاقد نادي الزمالك مع فريدة أمير على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من زد، وروميساء أسامة، ومنة سند في صفقتي انتقال حر لمدة موسمين.

وأوضح الزمالك أن هذا يأتي في إطار حرص مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية.

الزمالك يواجه بالم هيلز في الجولة الأولى من دوري السيدات

وكان نادي الزمالك قد أنهى الموسم الماضي، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري السيدات، بينما توج فريق مسار بلقب المسابقة متفوقًا على أقرب منافسيه الأهلي بفارق نقطة.

ويفتتح نادي الزمالك مشواره في النسخة الجديدة من الدوري المصري للسيدات، بمواجهة نظيره بالم هيلز، في الجولة الأولى من موسم 2025-2026.