قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية موسم 2025/2026، ويأتي ذلك بعد اعتذار نادي الجونة عن عدم المشاركة.

واعتذر نادي الجونة عن عدم مشاركة فريق الكرة النسائية، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل، بعد أن أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء.

قرعة دوري السيدات.. بداية سهلة للأهلي والزمالك

موعد قرعة دوري السيدات

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية لموسم 2025/2026، على أن يكون ذلك يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا للأندية، من أجل إخطارهم بإعادة القرعة، عقب اعتذار نادي الجونة، ومطالبتهم بحضور مندوب مفوض للحضور يوم الأربعاء.

اللقب الأول.. سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب وادي دجلة (فيديو)

أبطال موسم 2024/2025

توج نادي مسار بلقب الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضي، بعد أن تربع على صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على الأهلي أقرب المنافسين.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب كأس مصر للسيدات، عقب تفوقه على وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الترسانة.

ويعد لقب كأس مصر الذي حققه الأهلي، هو الأول في تاريخ القلعة الحمراء، بعد إنشاء فريق السيدات مطلع الموسم الماضي.

للموسم الثاني على التوالي.. مسار بطلًا لدوري السيدات (فيديو)