المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد اعتذار الجونة.. إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية (مستند)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:52 م 19/08/2025
سيدات الأهلي

صورة أرشيفية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية موسم 2025/2026، ويأتي ذلك بعد اعتذار نادي الجونة عن عدم المشاركة.

واعتذر نادي الجونة عن عدم مشاركة فريق الكرة النسائية، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل، بعد أن أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء.

قرعة دوري السيدات.. بداية سهلة للأهلي والزمالك

موعد قرعة دوري السيدات

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية لموسم 2025/2026، على أن يكون ذلك يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا للأندية، من أجل إخطارهم بإعادة القرعة، عقب اعتذار نادي الجونة، ومطالبتهم بحضور مندوب مفوض للحضور يوم الأربعاء.

اللقب الأول.. سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب وادي دجلة (فيديو)

أبطال موسم 2024/2025

توج نادي مسار بلقب الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضي، بعد أن تربع على صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على الأهلي أقرب المنافسين.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب كأس مصر للسيدات، عقب تفوقه على وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الترسانة.

ويعد لقب كأس مصر الذي حققه الأهلي، هو الأول في تاريخ القلعة الحمراء، بعد إنشاء فريق السيدات مطلع الموسم الماضي.

للموسم الثاني على التوالي.. مسار بطلًا لدوري السيدات (فيديو)

اتحاد الكرة الدوري المصري للسيدات الكرة النسائية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    23
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-womens-premier-league/2997/news/520775/بعد-اعتذار-الجونة-إعادة-قرعة-الدوري-المصري-للكرة-النسائية-مستند-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد اعتذار الجونة.. إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية (مستند)", "alternativeHeadline":"إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية (مستند)", "description": "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية موسم 2025/2026، ويأتي ذلك بعد اعتذار نادي الجونة عن عدم المشاركة. ", "articleSection": "الدوري المصري الممتاز - سيدات", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/4/14/490131701-122132309000423175-7854537555970228657-n2025_4_14_19_21.webp", "keywords": "الدوري المصري للسيدات-اتحاد الكرة-الكرة النسائية", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-womens-premier-league/2997/news/520775/بعد-اعتذار-الجونة-إعادة-قرعة-الدوري-المصري-للكرة-النسائية-مستند-", "articleBody": "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية موسم 2025/2026، ويأتي ذلك بعد اعتذار نادي الجونة عن عدم المشاركة.واعتذر نادي الجونة عن عدم مشاركة فريق الكرة النسائية، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل، بعد أن أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء.قرعة دوري السيدات.. بداية سهلة للأهلي والزمالكموعد قرعة دوري السيداتواستقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إعادة قرعة الدوري المصري للكرة النسائية لموسم 2025/2026، على أن يكون ذلك يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري.وأرسل اتحاد الكرة خطابًا للأندية، من أجل إخطارهم بإعادة القرعة، عقب اعتذار نادي الجونة، ومطالبتهم بحضور مندوب مفوض للحضور يوم الأربعاء.اللقب الأول.. سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب وادي دجلة (فيديو)أبطال موسم 2024/2025توج نادي مسار بلقب الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضي، بعد أن تربع على صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على الأهلي أقرب المنافسين.ونجح الأهلي في التتويج بلقب كأس مصر للسيدات، عقب تفوقه على وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الترسانة.ويعد لقب كأس مصر الذي حققه الأهلي، هو الأول في تاريخ القلعة الحمراء، بعد إنشاء فريق السيدات مطلع الموسم الماضي.للموسم الثاني على التوالي.. مسار بطلًا لدوري السيدات (فيديو)", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/4/14/490131701-122132309000423175-7854537555970228657-n2025_4_14_19_21.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T17:52: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T17:53:42+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T17:52:00+03:00" }