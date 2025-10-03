المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مسار يسقط الأهلي.. ودجلة يتصدر دوري السيدات بسداسية أمام الزمالك

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:31 م 03/10/2025
مباراة مسار والأهلي في دوري السيدات

مباراة مسار والأهلي في دوري السيدات

حقق فريق مسار فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الأهلي، بثلاث أهداف مقابل هدفين، بينما سحق وادي دجلة نظيره الزمالك، بنتيجة 6-1، ليواصل تربعه على عرش دوري السيدات المصري.

وخطف مسار الانتصار أمام الأهلي، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من دوري السيدات، بعدما تقدم عن طريق حسنات إبامبا، قبل أن تتعادل لولو نصر لصالح سيدات الأهلي قبل نهاية الشوط الأول.

واستعاد مسار تقدمه مجددًا بهدفين في الشوط الثاني، بفضل تألق حلا مصطفى، قبل أن يحرز الأهلي هدفًا متأخرًا عن طريق أشرقت عادل، لكنه لم ينقذ الفريق من الهزيمة.

ورفع مسار رصيده إلى 9 نقاط، ليتساوى مع الوصيف النادي الأهلي، الذي تجمد رصيده عند عدد النقاط ذاته.

وفي الجولة ذاتها، تغلب نادي وادي دجلة بسداسية مقابل هدف على حساب الزمالك، بعدما كان قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 1-0 فقط.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 12 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري السيدات.

وفي المقابل تجمد رصيد سيدات الزمالك عند النقطة 4، في المركز الثاني عشر.

الأهلي دوري السيدات مسار

