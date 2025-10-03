حقق فريق مسار فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الأهلي، بثلاث أهداف مقابل هدفين، بينما سحق وادي دجلة نظيره الزمالك، بنتيجة 6-1، ليواصل تربعه على عرش دوري السيدات المصري.

وخطف مسار الانتصار أمام الأهلي، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من دوري السيدات، بعدما تقدم عن طريق حسنات إبامبا، قبل أن تتعادل لولو نصر لصالح سيدات الأهلي قبل نهاية الشوط الأول.

واستعاد مسار تقدمه مجددًا بهدفين في الشوط الثاني، بفضل تألق حلا مصطفى، قبل أن يحرز الأهلي هدفًا متأخرًا عن طريق أشرقت عادل، لكنه لم ينقذ الفريق من الهزيمة.

ورفع مسار رصيده إلى 9 نقاط، ليتساوى مع الوصيف النادي الأهلي، الذي تجمد رصيده عند عدد النقاط ذاته.

وفي الجولة ذاتها، تغلب نادي وادي دجلة بسداسية مقابل هدف على حساب الزمالك، بعدما كان قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 1-0 فقط.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 12 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري السيدات.

وفي المقابل تجمد رصيد سيدات الزمالك عند النقطة 4، في المركز الثاني عشر.