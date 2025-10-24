أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استضافة مصر لقرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، يوم الإثنين المقبل.

وأكد كاف في بيان رسمي، إجراء قرعة مرحلة المجموعات، في مصر، يوم الإثنين المقبل، الموافق 27 أكتوبر الجاري، بمدينة القاهرة.

وستنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بينما ستقام منافسات البطولة في الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر المقبل.

ستتنافس ثمانية فرق في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات هذا العام، مقسمة إلى مجموعتين، تضم كل منهما أربعة فرق.

ويشارك في البطولة كلا من: مسار (مصر)، مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الجيش الملكي (المغرب)، ريال باماكو (مالي)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، 15 دي أجوستو (غينيا الاستوائية)، جابورون يونايتد (بوتسوانا)، جي كي تي كوينز (تنزانيا).