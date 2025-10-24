المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمشاركة مسار.. مصر تستضيف قرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:03 م 24/10/2025
قرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

قرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استضافة مصر لقرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، يوم الإثنين المقبل.

وأكد كاف في بيان رسمي، إجراء قرعة مرحلة المجموعات، في مصر، يوم الإثنين المقبل، الموافق 27 أكتوبر الجاري، بمدينة القاهرة.

وستنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بينما ستقام منافسات البطولة في الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر المقبل.

ستتنافس ثمانية فرق في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات هذا العام، مقسمة إلى مجموعتين، تضم كل منهما أربعة فرق.

ويشارك في البطولة كلا من: مسار (مصر)، مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الجيش الملكي (المغرب)، ريال باماكو (مالي)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، 15 دي أجوستو (غينيا الاستوائية)، جابورون يونايتد (بوتسوانا)، جي كي تي كوينز (تنزانيا).

ستشارك اللاعبة المصرية الدولية سارة عصام، أول لاعبة كرة قدم عربية محترفة في إنجلترا وإسبانيا، في حفل القرعة الذي سيُبث مباشرةً على قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب.
شغلت سارة عصام أيضًا منصب السفيرة الرسمية لكأس العالم 2022، وتلعب حاليًا مع المنتخب المصري ونادي هاليفاكس للسيدات في إنجلترا.
وفقًا للوائح البطولة، سيتواجد النادي المستضيف (مسار) وحامل اللقب (تي بي مازيمبي) في التصنيف الأول، وعلى رأس المجموعتين أ و ب على التوالي.
سيدات مسار مسار قرعة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

