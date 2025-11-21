المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هزائم قاسية وانتصارات عريضة.. نتائج الجولة العاشرة من دوري السيدات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:23 م 21/11/2025
مباراة الأهلي والطيران في دوري السيدات

نتائج الجولة العاشرة من دوري السيدات

أقيمت اليوم الجمعة منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم للسيدات، والتي شهدت تغييرات في جدول الترتيب، مع استمرار وادي دجلة في الحفاظ على الصدارة.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق فوز مهم على فريق إس أي كا إف سي الرياضي بنتيجة 3-1، ليواصل مطاردة القمة.

وفي المقابل، تلقى الزمالك هزيمة مفاجئة أمام البنك الأهلي بهدفين دون رد، ليخسر الأبيض نقاطًا ثمينة في سباق المراكز الأولى.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بيراميدز أمام رع، بينما حقق إنبي الفوز على اتحاد بسيون بهدف وحيد.

وفي مباراة شهدت غزارة تهديفية، اكتسح المصري نظيره الطيران بنتيجة 10-2.

فيما واصل وادي دجلة عروضه القوية بعدما تفوق على بام هيلز بسبعة أهداف دون مقابل، ليحافظ على القمة بثبات.

أما فريق زد فخسر أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

ترتيب دوري السيدات بعد الجولة العاشرة:

1- وادي دجلة في الصدارة برصيد 27 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

3- البنك الأهلي في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

4- زد يحتل المركز الرابع بـ 19 نقطة.

5- الزمالك في المركز الخامس بـ 17 نقطة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كاملًا، اضغط هنا.

الزمالك الأهلي المصري إنبي وادي دجلة بيراميدز البنك الأهلي زد الدوري المصري للسيدات نتائج مباريات السيدات

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    75
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg