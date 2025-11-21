نتائج الجولة العاشرة من دوري السيدات

أقيمت اليوم الجمعة منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم للسيدات، والتي شهدت تغييرات في جدول الترتيب، مع استمرار وادي دجلة في الحفاظ على الصدارة.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق فوز مهم على فريق إس أي كا إف سي الرياضي بنتيجة 3-1، ليواصل مطاردة القمة.

وفي المقابل، تلقى الزمالك هزيمة مفاجئة أمام البنك الأهلي بهدفين دون رد، ليخسر الأبيض نقاطًا ثمينة في سباق المراكز الأولى.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بيراميدز أمام رع، بينما حقق إنبي الفوز على اتحاد بسيون بهدف وحيد.

وفي مباراة شهدت غزارة تهديفية، اكتسح المصري نظيره الطيران بنتيجة 10-2.

فيما واصل وادي دجلة عروضه القوية بعدما تفوق على بام هيلز بسبعة أهداف دون مقابل، ليحافظ على القمة بثبات.

أما فريق زد فخسر أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

ترتيب دوري السيدات بعد الجولة العاشرة:

1- وادي دجلة في الصدارة برصيد 27 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

3- البنك الأهلي في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

4- زد يحتل المركز الرابع بـ 19 نقطة.

5- الزمالك في المركز الخامس بـ 17 نقطة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كاملًا، اضغط هنا.