حقق الأهلي فوزًا عريضًا على حساب نظيره الزمالك، بخماسية دون رد، بينما واصل وادي دجلة تربعه على صدارة دوري السيدات بانتصاره على حساب اتحاد بسيون، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر.

وتقدمت سيدات الأهلي مبكرًا بأقدام نادين غازي من ركلة جزاء، قبل أن تضاعف أحلام نصر التقدم للفريق الأحمر بالهدف الثاني قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

ووسع الأهلي الفارق في الربع ساعة الأخيرة، بعدما سجلت نادين غازي هدفها الشخصي الثاني والثالث للفريق الأحمر، من ركلة حرة مباشرة نفذتها بصورة رائعة.

وأحرزت نور يوسف الهدف الرابع لصالح المارد الأحمر، قبل أن تختتم أشرقت عادل خماسية الأهلي من ركلة جزاء.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، حققت سيدات وادي دجلة فوزًا سهلًا على حساب اتحاد بسيون، بنتيجة 7-0.

واحتفظت سيدات كتيبة الغزلان بصدارة جدول ترتيب دوري السيدات، برصيد 30 نقطة، بينما واصل الأهلي مطاردة المتصدر، باحتلاله الوصافة برصيد 28 نقطة، وفي المقابل تراجع الزمالك للمركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة.