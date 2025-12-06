المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
17:00
تشيلسي

تشيلسي

كأس العرب
السودان

السودان

0 0
18:00
العراق

العراق

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري السيدات.. الأهلي يقسو على الزمالك بخماسية ودجلة يحتفظ بالصدارة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:53 م 06/12/2025
احتفال لاعبات الأهلي في مواجهة الزمالك

احتفال لاعبات الأهلي في مواجهة الزمالك

حقق الأهلي فوزًا عريضًا على حساب نظيره الزمالك، بخماسية دون رد، بينما واصل وادي دجلة تربعه على صدارة دوري السيدات بانتصاره على حساب اتحاد بسيون، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر.

وتقدمت سيدات الأهلي مبكرًا بأقدام نادين غازي من ركلة جزاء، قبل أن تضاعف أحلام نصر التقدم للفريق الأحمر بالهدف الثاني قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

ووسع الأهلي الفارق في الربع ساعة الأخيرة، بعدما سجلت نادين غازي هدفها الشخصي الثاني والثالث للفريق الأحمر، من ركلة حرة مباشرة نفذتها بصورة رائعة.

وأحرزت نور يوسف الهدف الرابع لصالح المارد الأحمر، قبل أن تختتم أشرقت عادل خماسية الأهلي من ركلة جزاء.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، حققت سيدات وادي دجلة فوزًا سهلًا على حساب اتحاد بسيون، بنتيجة 7-0.

واحتفظت سيدات كتيبة الغزلان بصدارة جدول ترتيب دوري السيدات، برصيد 30 نقطة، بينما واصل الأهلي مطاردة المتصدر، باحتلاله الوصافة برصيد 28 نقطة، وفي المقابل تراجع الزمالك للمركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك دوري السيدات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    82
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
سندرلاند

سندرلاند

59

اووووو هدف ضائع للسيتي بعد مجهود فردي رائع من ريان شرقي ويمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ويقابلها هالاند بلمسة من أمام المرمى وانقاذ من مدافع سندرلاند من على خط المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg