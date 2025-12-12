المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فوز الأهلي وصدارة دجلة.. وانتصار زد 13-0 في دوري السيدات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:46 م 12/12/2025 تعديل في 07:15 م
احتفال فريق السيدات بنادي وادي دجلة

احتفال فريق السيدات بنادي وادي دجلة

شهدت منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة دوري السيدات، انتصار الأهلي على حساب بيراميدز، بينما تفوق وادي دجلة أمام رع ليحتفظ بصدارة جدول الترتيب، بينما حقق زد فوزًا ثقيلًا على حساب الطيران.

وتفوق الأهلي على حساب بيراميدز بثنائية نظيفة، بأقدام نادين غازي من ركلة حرة مباشرة، ثم حبيبة عصام من صناعة ميا داردن.

ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري السيدات، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

وتغلب نادي وادي دجلة على نظيره رع برباعية نظيفة، ليواصل الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب، برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن النادي الأهلي، كما لعبت كتيبة "الغزلان" مباراة أقل.

وتغلب فريق زد على حساب الطيران بنتيجة عريضة، بـ 13-0، بينما تغلب المقاولون العرب على إس أي كا إف سي الرياضي.

مباراة الأهلي القادمة
سيدات الأهلي سيدات وادي دجلة دوري السيدات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    89
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg