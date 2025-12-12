شهدت منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة دوري السيدات، انتصار الأهلي على حساب بيراميدز، بينما تفوق وادي دجلة أمام رع ليحتفظ بصدارة جدول الترتيب، بينما حقق زد فوزًا ثقيلًا على حساب الطيران.

وتفوق الأهلي على حساب بيراميدز بثنائية نظيفة، بأقدام نادين غازي من ركلة حرة مباشرة، ثم حبيبة عصام من صناعة ميا داردن.

ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري السيدات، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

وتغلب نادي وادي دجلة على نظيره رع برباعية نظيفة، ليواصل الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب، برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن النادي الأهلي، كما لعبت كتيبة "الغزلان" مباراة أقل.

وتغلب فريق زد على حساب الطيران بنتيجة عريضة، بـ 13-0، بينما تغلب المقاولون العرب على إس أي كا إف سي الرياضي.