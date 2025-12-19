المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الزمالك يسقط بخماسية.. ودجلة يواصل الانتصارات في صدارة دوري السيدات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:22 م 19/12/2025
مباراة المقاولون العرب والزمالك في دوري السيدات

مباراة المقاولون العرب والزمالك في دوري السيدات

شهدت منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري السيدات المصري الممتاز، سقوط فريق الزمالك في فخ الهزيمة أمام مضيفه المقاولون العرب بخماسية مقابل هدف، بينما واصل فريق وادي دجلة سلسلة نتائجه الإيجابية، متربعًا على صدارة جدول الترتيب.

وتفوق المقاولون العرب بخمسة أهداف على ملعب الذئاب بالجبل الأخضر، أمام ضيفه الزمالك، عن طريق كلا من: روز إيكونج (ثنائية)، جريس أبو مالو، حنان محمد وعبير حجاج.

ويعد هذا هو الانتصار الخامس على التوالي لسيدات ذئاب الجبل، بينما تعد هذه هي الهزيمة الثالثة للزمالك في آخر 4 جولات من الدوري المصري.

كما تفوق وادي دجلة على حساب البنك الأهلي، بنتيجة 5-0، ليحقق انتصاره الثاني عشر على التوالي، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب دوري السيدات، برصيد 36 نقطة، بدون أي هزيمة هذا الموسم.

وشهدت منافسات الأسبوع الثالث عشر اليوم، تعادل مودرن سبورت مع رع سلبيًا، وفوز بالم هيلز على حساب اتحاد بسيون بنتيجة 3-0، وهي النتيجة ذاتها التي تفوق بها المصري على حساب بيراميدز.

وحقق فريق زد للسيدات انتصارًا عريضًا على حساب نادي إس أي كا إف سي الرياضي، بتسعة أهداف مقابل هدف.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك وادي دجلة دوري السيدات

