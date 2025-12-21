حسم نادي الأهلي تفوقه على نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للسيدات، إذ تواصل فتيات الأحمر البحث عن تصدر جدول ترتيب المسابقة.

وتفوق فريق الأهلي على نظيره إنبي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري للكرة النسائية.

وافتتحت ألكسندرا لاعبة الأهلي التسجيل للأحمر، لتضع فريقها بالمقدمة أمام إنبي، قبل أن تأتي حبيبة عصام لتعزز من التقدم أمام النادي البترولي، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

ونجحت أمنية سمير، لاعبة الأهلي، في تسجيل الهدف الثالث لتؤكد على تفوق الفريق أمام إنبي في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستمرت محاولات الأهلي من أجل تسجيل المزيد، أمام رغبة إنبي في تقليص الفارق، إلا أن الشباك لم تهتز مجددًا ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز سيدات الأحمر بثلاثية نظيفة.

ورفع فريق الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، خلف وادي دجلة المتصدر، بينما استقر إنبي في المرتبة الـ13 برصيد 10 نقاط.