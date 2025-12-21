المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بحثًا عن الصدارة.. الأهلي يمطر شباك إنبي في الدوري المصري للكرة النسائية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:10 م 21/12/2025
الأهلي سيدات

مباراة الأهلي وإنبي للسيدات

حسم نادي الأهلي تفوقه على نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للسيدات، إذ تواصل فتيات الأحمر البحث عن تصدر جدول ترتيب المسابقة.

وتفوق فريق الأهلي على نظيره إنبي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري للكرة النسائية.

وافتتحت ألكسندرا لاعبة الأهلي التسجيل للأحمر، لتضع فريقها بالمقدمة أمام إنبي، قبل أن تأتي حبيبة عصام لتعزز من التقدم أمام النادي البترولي، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

ونجحت أمنية سمير، لاعبة الأهلي، في تسجيل الهدف الثالث لتؤكد على تفوق الفريق أمام إنبي في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستمرت محاولات الأهلي من أجل تسجيل المزيد، أمام رغبة إنبي في تقليص الفارق، إلا أن الشباك لم تهتز مجددًا ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز سيدات الأحمر بثلاثية نظيفة.

ورفع فريق الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، خلف وادي دجلة المتصدر، بينما استقر إنبي في المرتبة الـ13 برصيد 10 نقاط.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي إنبي الدوري المصري للسيدات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    101
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
فياريال

فياريال

0 1
برشلونة

برشلونة

40

دخول الطاقم الطبي لعلاج لامين يامال بعد تدخل فيجا العنيف على قدمه

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg