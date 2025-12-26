المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول ترتيب دوري السيدات.. الأهلي يسقط دجلة ويخطف الصدارة ومسار يطارد القمة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:32 ص 27/12/2025
مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في دوري السيدات

مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في دوري السيدات

انتزع النادي الأهلي صدارة جدول دوري السيدات المصري لكرة القدم، عقب تغلبه على منافسه وادي دجلة، بينما واصل فريق مسار زحفه نحو المقدمة بانتصار عريض أمام اتحاد بسيون.

وتقدمت سيدات الأهلي خترج ملعبهن في الشوط الأول بهدف نظيف، برأسية عن طريق نورا خالد.

وضاعفت نادين غازي التقدم لصالح الفريق الأحمر في الشوط الثاني، بتسديدة قوية، لتحسم سيدات الأهلي قمة الجولة الرابعة أمام وادي دجلة، الذي سقط في فخ الهزيمة الثانية هذا الموسم.

وفي الجولة ذاتها، حققت سيدات مسار فوزًا ساحقًا على حساب اتحاد بسيونة، بنتيجة 8-0.

ونجحت سيدات مسار في الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة، بتحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي في مسابقة الدوري، ولا يزال لديهن مباراتين مؤجلتين قد تمنحهن الصدارة.

وشهدت مباريات الجولة ذاتها انتصار المقاولون العرب على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة، وسقوط الزمالك أمام زد بهدفين مقابل هدف، وفوز بالم هيلز على رع بنتيجة 3-1، كما تغلبت سيدات فريق إس أي كا إف سي الرياضي على الطيرات بنتيجة 9-0.

وأصبح جدول ترتيب دوري السيدات على النحو التالي:

1- الأهلي: 37 نقطة

2- مسار: 36 نقطة

3- وادي دجلة 36 نقطة

4- زد: 28 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا

