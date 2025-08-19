ميدلزبره يقترب من ضم موهبة مانشستر سيتي

اقترب نادي ميدلزبره من إتمام التعاقد مع اللاعب النرويجي الشاب سفيري نيپان قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة صباح اليوم.

وكان مانشستر سيتي قد ضم اللاعب صاحب الـ18 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من نادي روزنبورج النرويجي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 12.5 مليون جنيه إسترليني، ليواصل بطل الدوري الإنجليزي الاستثمار في المواهب الواعدة.

ويأمل ميدلزبره أن يمنح انضمام نيپان إضافة قوية لخط وسط الفريق، حيث سيتاح للاعب فرصة المشاركة بانتظام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب"، وهو ما قد يساعده على اكتساب الخبرة اللازمة قبل العودة إلى مانشستر سيتي مستقبلًا، حسبما كشفت "ذا صن".

وفي سياق متصل، يواصل ميدلزبره تحركاته في سوق الانتقالات، حيث يقترب من التعاقد مع المدافع الفرنسي أديلسون مالاندا من نادي تشارلوت الأمريكي، على أن تتم إعارته مجددًا إلى فريقه الحالي حتى نهاية الموسم في الدوري الأمريكي.