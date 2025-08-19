المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ميدلزبره يقترب من ضم موهبة مانشستر سيتي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:07 ص 19/08/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

اقترب نادي ميدلزبره من إتمام التعاقد مع اللاعب النرويجي الشاب سفيري نيپان قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة صباح اليوم.

وكان مانشستر سيتي قد ضم اللاعب صاحب الـ18 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من نادي روزنبورج النرويجي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 12.5 مليون جنيه إسترليني، ليواصل بطل الدوري الإنجليزي الاستثمار في المواهب الواعدة.

ويأمل ميدلزبره أن يمنح انضمام نيپان إضافة قوية لخط وسط الفريق، حيث سيتاح للاعب فرصة المشاركة بانتظام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب"، وهو ما قد يساعده على اكتساب الخبرة اللازمة قبل العودة إلى مانشستر سيتي مستقبلًا، حسبما كشفت "ذا صن".

وفي سياق متصل، يواصل ميدلزبره تحركاته في سوق الانتقالات، حيث يقترب من التعاقد مع المدافع الفرنسي أديلسون مالاندا من نادي تشارلوت الأمريكي، على أن تتم إعارته مجددًا إلى فريقه الحالي حتى نهاية الموسم في الدوري الأمريكي.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

