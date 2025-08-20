المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

لاعب مانشستر سيتي يقترب من ليفركوزن

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:27 ص 20/08/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وصل الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري، لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة دوسلدورف الألمانية مساء أمس، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية اليوم قبل توقيع العقود الرسمية وإنهاء إجراءات الصفقة، حسبما كشفت ذا صن.

ويُنظر إلى انتقال إيتشيفيري إلى باير ليفركوزن كفرصة مثالية لاكتساب خبرات أكبر في الدوري الألماني، خصوصًا مع سياسة النادي المعروفة بمنح اللاعبين الشباب مساحة للتطور.

ويراهن مانشستر سيتي على أن مشاركة لاعبه الأرجنتيني في بيئة تنافسية قوية مثل "البوندسليجا" ستساهم في صقل موهبته، قبل عودته إلى الفريق الإنجليزي مستقبلًا.

الجدير بالذكر أن إيتشيفيري يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، إذ لفت الأنظار منذ مشاركته مع منتخب بلاده للشباب في بطولات قارية، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، من بينها روما الذي حاول ضمه هذا الصيف دون أن ينجح في إتمام الصفقة.

الدوري الألماني الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg