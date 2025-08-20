لاعب مانشستر سيتي يقترب من ليفركوزن

وصل الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري، لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة دوسلدورف الألمانية مساء أمس، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى باير ليفركوزن على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية اليوم قبل توقيع العقود الرسمية وإنهاء إجراءات الصفقة، حسبما كشفت ذا صن.

ويُنظر إلى انتقال إيتشيفيري إلى باير ليفركوزن كفرصة مثالية لاكتساب خبرات أكبر في الدوري الألماني، خصوصًا مع سياسة النادي المعروفة بمنح اللاعبين الشباب مساحة للتطور.

ويراهن مانشستر سيتي على أن مشاركة لاعبه الأرجنتيني في بيئة تنافسية قوية مثل "البوندسليجا" ستساهم في صقل موهبته، قبل عودته إلى الفريق الإنجليزي مستقبلًا.

الجدير بالذكر أن إيتشيفيري يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، إذ لفت الأنظار منذ مشاركته مع منتخب بلاده للشباب في بطولات قارية، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، من بينها روما الذي حاول ضمه هذا الصيف دون أن ينجح في إتمام الصفقة.