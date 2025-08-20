المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فانتازي يلا كورة.. هل حان وقت ضم هالاند لفريقك في فانتازي؟

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:19 ص 20/08/2025
احتفال هالاند في مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

هالاند

ناقش خبراء لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي أبرز ملامح الجولة الأولى من الدوري في برنامج Off The Bench، وقدموا نصائح مهمة لمدربي الفانتازي قبل انطلاق الجولة الثانية.

وتصدر الحديث إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي أحرز 13 نقطة في الجولة الافتتاحية أمام وولفرهامبتون، حيث طرح الثنائي السؤال: هل حان الوقت لضم النجم النرويجي إلى تشكيلتك رغم سعره المرتفع (14 مليون)؟، وهو ما أكدوه في الحلقة كونه واحد من أهم جامعي النقاط في اللعبة.

كما تطرق النقاش إلى أبرز الأسماء التي يجب التمسك بها مثل أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، رغم فشله في التسجيل أمام نيوكاسل، بجانب استعراض خيارات ليفربول الأفضل، ومدى جدوى الاعتماد على دفاع آرسنال بعد شباكهم النظيفة أمام مانشستر يونايتد.

في المقابل، أوصى الخبيران بتجنب لاعبي توتنهام في المرحلة الحالية، مشيدين بصلابة دفاع نيوكاسل.

 

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند

