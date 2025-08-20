أكد الخبير المالي كيران ماجواير أن نادي ليفربول يمتلك مرونة مالية كبيرة تتيح له الاستمرار في الإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الصفقات الكبرى التي يسعى لإبرامها.

وقال ماجواير في تصريحات عبر سكاي سبورتس: "جزء من سبب قدرة ليفربول على تحمل تكلفة صفقة مثل ألكسندر إيزاك هو أن النادي يوزع قيمة الصفقة على مدة العقد".

وأضاف: "ليفربول قام بعمل جيد هذا الصيف على صعيد البيع أيضًا، فبيع لويس دياز وداروين نونيز وجاريل كوانساه، والأخير من أكاديمية النادي، يعني تحقيق أرباح صافية".

وأوضح أن إدارة ليفربول اعتادت العمل بنظام مالي ذكي يضمن عدم تعرض النادي لأي مشاكل متعلقة بلوائح الاستدامة المالية (PSR)، مضيفًا: "النادي يمتلك قدرة كبيرة على الإنفاق في هذا الصيف دون أي خطورة".