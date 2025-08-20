المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
خبير مالي: ليفربول لديه القدرة على مواصلة الإنفاق الكبير في الميركاتو

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:44 م 20/08/2025
ليفربول

ليفربول

أكد الخبير المالي كيران ماجواير أن نادي ليفربول يمتلك مرونة مالية كبيرة تتيح له الاستمرار في الإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الصفقات الكبرى التي يسعى لإبرامها.

وقال ماجواير في تصريحات عبر سكاي سبورتس: "جزء من سبب قدرة ليفربول على تحمل تكلفة صفقة مثل ألكسندر إيزاك هو أن النادي يوزع قيمة الصفقة على مدة العقد".

وأضاف: "ليفربول قام بعمل جيد هذا الصيف على صعيد البيع أيضًا، فبيع لويس دياز وداروين نونيز وجاريل كوانساه، والأخير من أكاديمية النادي، يعني تحقيق أرباح صافية".

وأوضح أن إدارة ليفربول اعتادت العمل بنظام مالي ذكي يضمن عدم تعرض النادي لأي مشاكل متعلقة بلوائح الاستدامة المالية (PSR)، مضيفًا: "النادي يمتلك قدرة كبيرة على الإنفاق في هذا الصيف دون أي خطورة".

ليفربول الدوري الإنجليزي

