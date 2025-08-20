إيفرتون يواصل البحث عن صفقات جديدة قبل غلق الميركاتو

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي إيفرتون لا يزال يسعى للتعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في مركز الجناح، وذلك عقب الخسارة أمام ليدز يونايتد بهدف نظيف يوم الاثنين الماضي.

ويضع إيفرتون عدة أسماء على قائمة اهتماماته أبرزهم:

تايلر ديبلينج (ساوثهامبتون)

مالك فوفانا (ليون)

عبد الفتاحو (ليستر سيتي)

ورغم تقديم النادي لعدة عروض من أجل ديبلينج، فإن إدارة ساوثهامبتون ترفض التخلي عنه بأقل من 45 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مصادر أشارت إلى إمكانية تقدم إيفرتون بمحاولة جديدة.

كما يبحث النادي عن تدعيمات أخرى تشمل التعاقد مع مهاجم، وظهير أيمن، ولاعب وسط دفاعي، على أن تكون معظم هذه الصفقات على سبيل الإعارة بسبب ارتفاع تكاليف التعاقد مع جناح جديد.

ولا يزال إينسلي مايتلاند-نايلز لاعب ليون ضمن الخيارات المطروحة، إلى جانب اهتمام طويل الأمد بلاعب ميدلزبره هايدن هاكني.