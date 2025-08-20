المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

إيفرتون يواصل البحث عن صفقات جديدة قبل غلق الميركاتو

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:27 م 20/08/2025
إيفرتون

إيفرتون

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي إيفرتون لا يزال يسعى للتعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في مركز الجناح، وذلك عقب الخسارة أمام ليدز يونايتد بهدف نظيف يوم الاثنين الماضي.

ويضع إيفرتون عدة أسماء على قائمة اهتماماته أبرزهم:

تايلر ديبلينج (ساوثهامبتون)

مالك فوفانا (ليون)

عبد الفتاحو (ليستر سيتي)

ورغم تقديم النادي لعدة عروض من أجل ديبلينج، فإن إدارة ساوثهامبتون ترفض التخلي عنه بأقل من 45 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مصادر أشارت إلى إمكانية تقدم إيفرتون بمحاولة جديدة.

كما يبحث النادي عن تدعيمات أخرى تشمل التعاقد مع مهاجم، وظهير أيمن، ولاعب وسط دفاعي، على أن تكون معظم هذه الصفقات على سبيل الإعارة بسبب ارتفاع تكاليف التعاقد مع جناح جديد.

ولا يزال إينسلي مايتلاند-نايلز لاعب ليون ضمن الخيارات المطروحة، إلى جانب اهتمام طويل الأمد بلاعب ميدلزبره هايدن هاكني.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

