تحدث إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، عن إمكانية مشاركة جواو بيدرو مع ليام ديلاب، مشيرًا إلى أن اللاعب البرتغالي يتمتع بمرونة كبيرة في الخط الهجومي.

وقال ماريسكا في تصريحات صحفية: "جواو قادر على اللعب في خمسة مراكز هجومية، سواء كجناح، أو خلف المهاجم، أو كمهاجم صريح.. لكن المركز المثالي له هو اللعب خلف المهاجم."

وعن موقف المهاجم نيكولاس جاكسون بعد انتهاء فترة إيقافه، أوضح مدرب البلوز: "جاكسون متاح للمشاركة، لكنه لن يكون ضمن قائمة الفريق في مباراة الغد، لأن لدينا مهاجمَين بالفعل، ونعلم أن شيئًا قد يحدث بخصوص مستقبله قبل غلق سوق الانتقالات."

كما تطرق ماريسكا للحديث عن المدافع ويسلي فوفانا بعد الجدل الذي أثير عقب حذف صوره مع النادي من حسابه على إنستجرام، قائلاً: "أتحدث مع ويسلي يوميًا، إنه سعيد للغاية، وسيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وابتداءً من مباراة الغد سيكون معنا وقد يحصل على دقائق. نحن سعداء وهو سعيد أيضًا.. أما بخصوص إنستغرام، فلا فكرة لدي".