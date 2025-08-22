المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"نحاول إسعاد الجميع".. أموريم يفتح الباب لعودة لاعبي مانشستر يونايتد "المهمشين"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

07:09 م 22/08/2025
روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

فتح البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الباب أمام إمكانية عودة مجموعة من اللاعبين المهمشين في حال عدم إيجاد ناد ينتقلون إليه قبل اقفال سوق الانتقالات الصيفية في مطلع الشهر المقبل.

ويتدرب كل من أليخاندرو جارناتشو وأنتوني وجادون سانشو وتيريل مالاسيا بعيدا عن الفريق الأول ليونايتد، في ظل رغبة النادي في التخلص منهم هذا الصيف، وهو أمر يبدو صعب التحقيق لعدم اقترابهم حتى الآن من الرحيل.

وألمح أموريم في المؤتمر الصحفي مخصص للمباراة المقررة ضد فولهام (الأحد) في الدوري الإنجليزي، إلى إمكانية إدراج اللاعبين المذكورين في خططه المستقبلية إذا استمروا في النادي بعد إغلاق الانتقالات في الأول من سبتمبر.

الرفض الثالث.. نيوكاسل يتلقى ضربة في مفاوضات ضم ويسا

وقال أموريم في هذا الصدد: "أعلم أن وجود لاعبين في هذا الوضع ليس بالأمر الجيد، لكن من الواضح أنهم يريدون اللعب في ناد مختلف".

وأضاف: "لذا، نحاول ترتيب كل شيء لإسعاد الجميع، يتعين عليّ أن أشرف على التدريبات مع اللاعبين الذين أعتقد أنهم سيشكلون مستقبل الفريق، ثم يتدرب اللاعبون الآخرون ويستعدون للفصل التالي".

ملك "الجوائز" في إنجلترا.. ليفربول يحتفي بصلاح (صور)

واختتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "عندما تُغلق نافذة الانتقالات، يصبح التاريخ مختلفا، عندما تُغلق نافذة الانتقالات، علينا استقبال اللاعبين، ثم نبدأ حياة جديدة، أي شيء وارد".

وكان مانشستر يونايتد خسر مباراته الافتتاحية على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي أمام أرسنال بهدف نظيف.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أخبار إحصائيات
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم

