لامبارد يحقق فوزًا ساحقًا مع كوفنتري

حقق فرانك لامبارد، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، أكبر فوز في مسيرته التدريبية حتى الآن، بعدما قاد فريقه كوفنتري سيتي لانتصار كاسح بنتيجة 7-1 على كوينز بارك رينجرز، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

الفوز العريض دفع كوفنتري إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، رافعًا رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا في أول ثلاث مباريات من الموسم الجديد 2025/26.

المباراة شهدت تألقًا جماعيًا لافتًا، حيث تناوب أربعة لاعبين على تسجيل الأهداف، في حين قدّم ستة آخرون تمريرات حاسمة.

ويمثل هذا الفوز أهمية خاصة للمدرب لامبارد، الذي لم يسبق له التسجيل أو صناعة أي هدف ضد كوينز بارك رينجرز كلاعب، رغم مواجهاته السابقة معهم بقميصي تشيلسي ومانشستر سيتي في سبع مباريات.

واليوم، يثأر لامبارد بطريقته الخاصة من خلال قيادة فريقه لتحقيق نتيجة تاريخية.

وكان أكبر فوز سابق للمدرب الإنجليزي هو انتصاره على جريمسبي تاون بنتيجة 7-1 أيضًا خلال فترة تدريبه لتشيلسي في عام 2019، إلا أن الانتصار الحالي في مسابقة تنافسية كـ"التشامبيونشيب" يعطيه طابعًا مختلفًا وأكثر قيمة.

وقاد لامبارد، الذي تولى تدريب كوفنتري في نوفمبر الماضي حين كان الفريق في المركز السابع عشر، "السماوي" إلى إنهاء الموسم بشكل مثير في المركز الخامس، مما زاد من آمال الجماهير في إمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.