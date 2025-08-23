المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لامبارد يحقق أكبر انتصار تدريبي في مسيرته مع كوفنتري سيتي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:57 م 23/08/2025
فرانك لامبارد

لامبارد يحقق فوزًا ساحقًا مع كوفنتري

حقق فرانك لامبارد، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، أكبر فوز في مسيرته التدريبية حتى الآن، بعدما قاد فريقه كوفنتري سيتي لانتصار كاسح بنتيجة 7-1 على كوينز بارك رينجرز، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

كوفنتري يتألق بسباعية تاريخية بقيادة لامبارد

الفوز العريض دفع كوفنتري إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، رافعًا رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا في أول ثلاث مباريات من الموسم الجديد 2025/26.

المباراة شهدت تألقًا جماعيًا لافتًا، حيث تناوب أربعة لاعبين على تسجيل الأهداف، في حين قدّم ستة آخرون تمريرات حاسمة.

إيقاف وغرامة مالية.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب فرانك لامبارد

ويمثل هذا الفوز أهمية خاصة للمدرب لامبارد، الذي لم يسبق له التسجيل أو صناعة أي هدف ضد كوينز بارك رينجرز كلاعب، رغم مواجهاته السابقة معهم بقميصي تشيلسي ومانشستر سيتي في سبع مباريات.

واليوم، يثأر لامبارد بطريقته الخاصة من خلال قيادة فريقه لتحقيق نتيجة تاريخية.

وكان أكبر فوز سابق للمدرب الإنجليزي هو انتصاره على جريمسبي تاون بنتيجة 7-1 أيضًا خلال فترة تدريبه لتشيلسي في عام 2019، إلا أن الانتصار الحالي في مسابقة تنافسية كـ"التشامبيونشيب" يعطيه طابعًا مختلفًا وأكثر قيمة.

قائمة 5 نجوم وكسر رقم لامبارد.. إنجاز جديد لمحمد صلاح

وقاد لامبارد، الذي تولى تدريب كوفنتري في نوفمبر الماضي حين كان الفريق في المركز السابع عشر، "السماوي" إلى إنهاء الموسم بشكل مثير في المركز الخامس، مما زاد من آمال الجماهير في إمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي مانشستر سيتي فرانك لامبارد فرانك لامبارد كوفنتري سيتي كوينز بارك رينجرز دوري البطولة الإنجليزية التشامبيونشيب

